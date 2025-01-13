ماذا قال بيريز لمودريتش بعد هزيمة ريال مدريد الثقيلة ضد برشلونة؟

التقطت عدسات الكاميرات حديثا جانبيا بين فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ولاعب الفريق الكرواتي لوكا مودريتش خلال حفل توزيع الميداليات بعد انتهاء كأس السوبر الإسباني، ما أثار تساؤلات كثيرة حول فحوى هذا الحوار.

وتعرض ريال مدريد – أمس الأحد – لخسارة مدوية أمام غريمه برشلونة بنتيجة 2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في مدينة جدة السعودية، وهي نتيجة أجمعت الصحافة الإسبانية أنها كان من الممكن أن تكون أثقل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل الحوار القصير الذي جمع بيريز ومودريتش وتمحور حول خسارة الفريق لكأس السوبر.

وحسب الصحيفة فإن بيريز قال لمودريتش مازحا "في بعض الأحيان علينا أن نخسر المباراة النهائية، أليس كذلك؟"، وهي محاولة من الرئيس للتخفيف من وطأة الهزيمة.

وأشارت إلى أن ريال مدريد ليس معتادا على أن يكون الطرف الخاسر في المباريات النهائية، لذا حاول بيريز التخفيف على مودريتش.

لكن بعيدا عن الكاميرات بات بيريز ليلة ما بعد الكلاسيكو وهو منزعج جدا بسبب هذه الهزيمة الثقيلة وفق ما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة "بيريز منزعج للغاية ليس لعدم التتويج بالسوبر الإسباني وليس بسبب صافرات الاستهجان التي تلّقاها الفريق وإن كانت مزعجة، بل يتعلق الأمر بكيفية تعرض ريال مدريد لهزيمتين مدويتين هذا الموسم أمام برشلونة".

وجاءت الهزيمة الأخيرة بعد أقل من شهرين ونصف على خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة ثقيلة أيضا بواقع (0-4) وذلك في كلاسيكو الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الذي أُقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأمام ريال مدريد فرصة لتجاوز خسارة نهائي السوبر الإسباني عندما يستقبل ضيفه سيلتا فيغو يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.