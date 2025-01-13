غوارديولا بعد الانتصارات الثلاثة: سيتي يحتاج للتدعيم

قال بيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي- اليوم الاثنين إن فريقه بحاجة إلى الاستثمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب مشكلات الإصابات وتعثره هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن لم يكن هناك أي أخبار جديدة بشأن مستقبل كايل ووكر في النادي.

ويبدو أن حملة مانشستر سيتي للدفاع عن لقبه انتهت بشكل كبير بعد تعرضه لست هزائم في الدوري تركته في المركز السادس بالترتيب، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.

ويفتقد فريق غوارديولا جهود لاعب الوسط رودري، الذي أصيب بتمزق في أربطة الركبة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، كما عانى من إصابة المدافعين جون ستونز وروبن دياز.

ولم يتمكن المدرب من تأكيد ما إذا كانت صفقة التعاقد مع مدافع لانس عبد القادر خوسانوف قد تمت.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة الدوري أمام برنتفورد غدا الثلاثاء "النادي لم يعلن أي شيء. لا أعرف. عودة رودري مستحيلة، لكنني أريد عودة اللاعبين الآخرين. لو حدث ذلك لما توجهت إلى فترة الانتقالات هذا الموسم. بالتأكيد لا".

وأضاف "لن نكون في هذا الموقف الذي نحن فيه الآن، لكننا نعاني طوال الموسم. الأمر لا يتعلق برودري فقط، بل لدينا الكثير من المشكلات في خط الدفاع. هذا هو السبب الذي يجعل النادي يفكر في القيام بهذا التعاقد".

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وبعد فوز مانشستر سيتي 8-صفر على سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي، كشف غوارديولا عن أن ووكر طلب الرحيل عن النادي، لكن المدرب لم يكن لديه أي إضافة جديدة بشأن موقفه من الرحيل، ويمكن أن يكون المدافع في تشكيلة الفريق أمام برنتفورد.

وقال غوارديولا "لا أخبار جديدة. لن أضيف أي شيء، لا يوجد في ذهني سوى مباراة برنتفورد. سنقرر هذا بعد التدريب".

وكان الفوز في مباراة الكأس هو الثالث على التوالي لسيتي، وهو بمثابة عودة مرحب به للمستوى المعهود للفريق بعدما كان فريق غوارديولا قد فاز مرة واحدة فقط في 13 مباراة بكافة المسابقات.

وقال غوارديولا "فزنا بثلاث مباريات. في السابق كان من المستحيل الفوز بمباراة واحدة. فزنا بثلاث مباريات، وهذا يساعدنا".

وأضاف "لكن الحقيقة هي أننا فزنا على فريق في المباراة الأخيرة بسبب الفارق بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الرابعة، وشعاري الفريقين، والعديد من الأسباب التي تجعلنا نستحق الفوز".

وتابع المدرب الإسباني "علينا أن ننتظر لنرى إذا كنا عدنا لما كنا عليه. الحالة المزاجية أفضل. غدا لدينا مباراة صعبة للغاية".

ويحتل برنتفورد المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن سيتي.