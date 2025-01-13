رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

نجما برشلونة بالدي (يمين) ولامين جمال سجلا في مرمى ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني (الفرنسية)
13/1/2025

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا 2024-2025 لكرة القدم.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الذي يلعب عليه برشلونة حتى انتهاء أعمال التجديد بملعبه كامب نو.

تبدأ المباراة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الـ10 مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ60 انتصارا، مقابل 21 لبيتيس، وانتهت 21 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

  • تبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية.

يدخل برشلونة المباراة منتشيا بالتتويج بكأس السوبر الإسباني بعد انتصاره الكبير 5-2 على غريمه ريال مدريد أمس الأحد في السعودية.

وبرشلونة هو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بكأس ملك إسبانيا وفي جعبته 31 لقبا.

المصدر : الجزيرة

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