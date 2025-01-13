موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا 2024-2025 لكرة القدم.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الذي يلعب عليه برشلونة حتى انتهاء أعمال التجديد بملعبه كامب نو.

تبدأ المباراة الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الـ10 مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ60 انتصارا، مقابل 21 لبيتيس، وانتهت 21 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

تبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC الرياضية السعودية.

يدخل برشلونة المباراة منتشيا بالتتويج بكأس السوبر الإسباني بعد انتصاره الكبير 5-2 على غريمه ريال مدريد أمس الأحد في السعودية.

وبرشلونة هو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بكأس ملك إسبانيا وفي جعبته 31 لقبا.