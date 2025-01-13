عرض من الاتحاد السعودي للهولندي دي يونغ قائد برشلونة

يخطط اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ متوسط ميدان برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد دي يونغ (27 عاما) مع برشلونة في يونيو/حزيران 2026، لذا سيفضّل النادي الكتالوني بيعه عند عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن مسؤولي اتحاد جدة يسعون لاستغلال الوضع الحالي بين دي يونغ وناديه، وأجروا بالفعل محادثات مع وكيل اللاعب الهولندي بغية التوصل معه إلى اتفاق.

Ramon Planes (Al Ittihad) a pris contact avec les agents de Frenkie De Jong pour connaître les exigences du joueur @MigRico 🇸🇦🇳🇱🔎 pic.twitter.com/1FElMJPRtF — FCB Paul (@FCBPaul_) January 11, 2025

من جهته، أكد الإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي لاتحاد جدة والذي سبق له العمل في برشلونة بين 2018 و2021 أن النادي السعودي يضع عينه على أكثر من لاعب بصفوف البارسا وفي مقدمتهم دي يونغ.

وسحب برشلونة مؤخرا عرض التجديد الذي قدّمه لدي يونغ خلال الشهور الماضية حتى إشعار آخر، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بسبب مماطلة اللاعب في الرد.

وقالت الشبكة الإسبانية إن "النية الأساسية لدى برشلونة هي بيع اللاعب قبل دخوله في العام الأخير من عقده وتجنب رحيله المجاني دون تحقيق أي استفادة مالية".

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وفي الوقت نفسه لا يستبعد برشلونة إمكانية تقديم عرض جديد لدي يونغ، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن يقدّم اللاعب مستوى كبيرا خلال ما تبقى من مباريات في الموسم الحالي 2024-2025، وتقليل راتبه الضخم.

وتأتي هذه التطورات في وقت توجد به إدارة برشلونة ولاعبوه في السعودية، حيث سيخوض الفريق الكتالوني الليلة (الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة) المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

وانضم دي يونغ إلى برشلونة في صيف عام 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة بلغت 75 مليون يورو.

لكن النجم الهولندي لم يلبّ طموحات النادي الكتالوني، فمنذ انضمامه للفريق خاض 228 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 18 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين.

وغاب دي يونغ لفترات طويلة عن الفريق بسبب معاناته من الإصابات.

وتُوج مع الفريق بـ3 ألقاب فقط في 5 مواسم هي: الدوري الإسباني (1)، وكأس السوبر الإسباني (1)، وكأس ملك إسبانيا (1).

وخلال الموسم الحالي، فشل دي يونغ في استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية مع المدرب الألماني هانزي فليك؛ فمنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو موعد عودته من الإصابة التي تعرض لها بنهاية الموسم الماضي، لم يظهر الهولندي إلا في 15 مباراة بجميع البطولات.

ولم يسلم دي يونغ من انتقادات الصحافة الإسبانية عموما والكتالونية خصوصا بسبب الأداء الهزيل الذي يقدمه مع برشلونة.