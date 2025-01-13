موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليغ والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الجاري 2025 على ملعب الإمارات معقل أرسنال، وتبدأ الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الـ10 مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام

beIN Sports HD 1 (تعليق عصام الشوالي)

يتفوق أرسنال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ35 انتصارا مقابل 19 لتوتنهام، وانتهت 28 مباراة بالتعادل.

يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة يليه أرسنال (40 نقطة)، ويحتل توتنهام المركز الـ12 بـ24 نقطة.