الهلال يخسر لأول مرة والترجي يقتنص التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

خسر الهلال السوداني لأول مرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم عندما سقط على أرضه 1-صفر أمام يانغ أفريكانز التنزاني الذي أنعش آماله في التأهل للدور ربع النهائي اليوم الأحد.

وتجمد رصيد الهلال، الذي تأهل بالفعل منذ الجولة الماضية، عند 10 نقاط من 5 مباريات في المجموعة الأولى فيما ظل يانغ أفريكانز في المركز الثالث بـ7 نقاط.

ويتأخر الفريق التنزاني بفارق نقطة واحدة عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني وستكون مواجهتهما في دار السلام الأسبوع المقبل حاسمة من أجل تأهل أحدهما للأدوار الإقصائية مع الهلال.

ويتذيل مازيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية، بطل القارة 5 مرات، ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

وسجل ستيفان عزيز كي مهاجم بوركينا فاسو ويانغ أفريكانز هدف الضيوف والمباراة الوحيد بعد 7 دقائق من البداية عندما أطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء فشل عيسى فوفانا حارس الهلال في التصدي لها.

وسيتوجه الهلال إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي في مباراة لن تؤثر نتيجتها على تأهله.

إعلان

الترجي يقتنص التأهل

وتأهل الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضا، بعدما حسم مواجهته الصعبة خارج أرضه مع مضيفه دجوليبا المالي 1-0 في باماكو ضمن المجموعة الرابعة.

ولحق الترجي الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، ببيراميدز المصري الوصيف بـ10 نقاط وبفارق المواجهات إلى دور الـ8، بعد انتصار الأخير السبت بهدف نظيف على ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي الذي بقي ثالثا بـ5 نقاط، فيما يتذيل دجوليبا الترتيب بنقطتين.

ودانت الأفضلية لفريق "باب سويقة" إنما غابت الخطورة الفعلية عن المرميين، برغم كمّ الفرص الكبير التي لاحت أمام الفريقين، ولاسيما التونسي مع وجود أسماء مميزة في خط هجومه مثل الجزائري يوسف بلايلي وحسام تقة، فصدّ القائم رأسية حمزة الجلاصي (19).

ويدين الفريق التونسي بفوزه للاعب الوسط الجنوب أفريقي الياس موكوانا الذي سجّل الهدف الوحيد بعد تمريرة متقنة من محمد بن حميدة (67).

وحاول دجويبا إدراك التعادل على الأقل، إلا أن الترجي تكتل دفاعيا واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، من دون أن ينجح لاعبوه في تعزيز تقدمهم، إذ مرت تسديدة الجلاصي البعيدة بجوار المرمى (71).