موعد مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يأمل نوتنغهام فورست (مفاجأة الموسم) أن يضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف ليفربول المتصدر من خلال الفوز عليه وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط فقط في المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعتبر نوتنغهام فورست الفريق الوحيد الذي ألحق الخسارة اليتيمة بليفربول في الدوري المحلي عندما تغلب عليه في عقر داره ملعب أنفيلد 1-0 في سبتمبر/أيلول الماضي.

وإذا قدر لثالث الترتيب الفوز على ليفربول -الذي يملك مباراة مؤجلة ضد جاره إيفرتون لم يحدد موعدها حتى الآن- فسيتمكن من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا عليه للمرة الأولى منذ موسم 1962-1963.

وحقق فورست 6 انتصارات تواليا في الدوري، ويستطيع معادلة رقمه القياسي المطلق من 7 انتصارات تواليا في حال الفوز على ليفربول.

ويمكن لنونتغهام فورست أن يستغل حالة عدم التوازن التي يمر بها ليفربول في الآونة الأخيرة بعد تعادله مع مانشستر يونايتد على أرضه 2-2، قبل أن يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 0-1 منتصف الأسبوع الماضي، علما بأنه حقق الفوز على أكرينغتون ستانلي من الدرجة الرابعة برباعية نظيفة أول أمس السبت.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني الحالي على ملعب سيتي غراوند، وتنطلق صفارة بداية المباراة الـ11 مساء بتوقيت السعودية والدوحة، العاشرة مساء بتوقيت مصر، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ولم تهتز شباك فورست بأي هدف منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكانت أندية مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير أبرز ضحايا فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو.