هل يتجاوز ريال مدريد الصفعة الجديدة من برشلونة؟

"هزيمة"، "انهيار".. لم يكن لدى الصحافة الإسبانية كلمات قاسية بما يكفي لوصف أداء ريال مدريد المخيب مساء الأحد، بعد أن أطاح به منافسه برشلونة مرة أخرى في كأس السوبر الإسباني.

وتعرض ريال مدريد لخسارة كبيرة 2-5 في النهائي، وهو الانهيار الثاني له هذا الموسم ضد لاعبي المدرب الألماني هانسي فليك.

وكان النادي الكتالوني فاز على غريمه ريال مدريد في مباراة الدور الأول للدوري الإسباني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنتيجة 4-0.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالسعودية، لم يكن الفريق الملكي ندا قويا للبارسا، "ليس لأن خطة أنشيلوتي فشلت، ولكن لأن أنشيلوتي لم يكن لديه خطة"، حسبما أكدت صحيفة الباييس اليومية صباح الاثنين.

ومن أجل فهم ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة، سيلتقي الرئيس فلورنتينو بيريز وساعده الأيمن خوسيه أنخيل سانشيز مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قريبا، وفق صحيفة ماركا.

ألكسندر أرنولد لا يزال مطروحا على الطاولة

ومع صافرة النهاية، حاول فلورنتينو بيريز أمام الكاميرات أن يعطي صورة رئيس غير متأثر بالهزيمة، معلقا على الهزيمة الثقيلة جدا لناديه بخفة كبيرة، وكأنها مسألة غير مهمة كثيرا في نهاية المطاف.

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ويبدو أن الواقع مختلف تماما، على حد وصف الصحيفة الإسبانية، لأن فقدان اللقب وتعرض ريال مدريد لصفعة جديدة على وجهه بعد شهرين ونصف من هزيمته على أرضه أمام الخصم نفسه يعدان تجربة مؤلمة بالنسبة لبيريز.

لتجاوز ذكريات الخسارة القاسية في المستقبل القريب، يأمل ريال مدريد في أن يكون الجهاز الفني واللاعبون أكثر ثقة في الأسابيع المقبلة، مع ضمان التأهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا، والحصول على لقب الدوري الإسباني.

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن الرئيس بيريز لا ينوي الوقوف ساكنا في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، بل سيتحرك بكل ثقله من أجل تعزيز صفوف الفريق، خاصة في خط الدفاع.

ويدرس الملكي التعاقد مع ظهير أيمن جديد، خلفا للوكاس فاسكيز الذي يعتبر نقطة ضعف كبيرة في الخط الخلفي، وتشير تقارير إلى أن لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد -الذي ينتهي عقده هذا الصيف- يظل الهدف الأبرز للنادي الملكي.