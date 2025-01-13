غافي نجم برشلونة يرد الجميل لرئيس ريال مدريد بعد الكلاسيكو

لفت الإسباني غافي متوسط ميدان برشلونة الأنظار بتصرف لافت في غمرة احتفالات فريقه بتحقيق كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد.

وشارك غافي، أمس الأحد، أساسيا في نهائي السوبر الإسباني الذي انتهى بفوز ساحق لبرشلونة على غريمه ريال مدريد 5-2، في القمة التي استضافها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

وقدّم غافي، الذي وصفه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق بأنه "قلب بأرجل"، مستوى مذهلا في نهائي السوبر الإسباني، وتسبب في ركلة جزاء سجل منها زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبلوغرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة أن غافي لم ينسَ الموقف الرائع الصادر عن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عندما تعرض اللاعب لإصابة قاسية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وعلى إثر ذلك لم يتردد غافي في توجيه الشكر لرئيس ريال مدريد في اللحظة التي قابله فيها بعد نهاية المباراة، لأن الثاني تمنى له الشفاء العاجل من تلك الإصابة.

gavi and florentino pérezpic.twitter.com/uvR5u05cAF — GAVI IS BACK💙❤️ (@V10_fcb_) January 13, 2025

وأكدت الصحيفة أن غافي (20 عاما) قال لبيريز "أردت أن أشكرك على الرسالة التي أرسلتها لي عندما أُصبت".

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وتعرض غافي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

يومها أعلن برشلونة في بيان رسمي "أظهرت الاختبارات التي أجريت لغافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد".

وحرمت هذه الإصابة غافي من المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا (يورو 2024) التي تُوج بها "الماتادور" بعد الفوز في النهائي على إنجلترا (2-1).

وابتعد غافي عن الملاعب لمدة 11 شهرا تقريبا قبل أن يظهر مجددا بألوان البارسا خلال مباراة الفريق ضد إشبيلية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني للموسم الجاري، حيث دخل بديلا لزميله بيدري وشارك 7 دقائق.

وخلال الموسم الحالي شارك غافي مع برشلونة في 16 مباراة بجميع البطولات بواقع 482 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين.