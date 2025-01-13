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شاهد.. صدمة حارس احتفل بالتصدي لركلة جزاء ثم تفاجأ بالكرة في شباكه

كومبو للقطة احتفال الحارس بالتصدي لركلة الجزاء ثم تسجيل المهاجم للهدف
تسرُع حارس المرمى في الاحتفال كلف فريقه هدفا ساهم بخسارته المباراة (مواقع التواصل)
13/1/2025

وقع حارس مرمى برازيلي ضحية لموقف طريف خلال إحدى مباريات كرة القدم في دوري المقاطعات الخاصة بمدينة بارانينسي.

وخلال مباراة أتلتيكو بارانينسي وضيفه كلوب بارانا احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، في وقت كانت فيه النتيجة تُشير إلى تقدم الضيوف (1-0).

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وانبرى الأرجنتيني برونو زابيلي لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن حارس مرمى بارانا غابرييل غاسباروتو نجح في صدها بطريقة رائعة.

حتى الآن تبدو الأمور منطقية جدا فهذا أمر معتاد في كرة القدم، لكن غاسباروتو فضّل الاحتفال بصد ركلة الجزاء قبل انتهاء اللعبة ككل، ليتفاجأ بعدها بالكرة في شباكه بعد أن تابعها دي يوريو لاعب أتلتيكو بارانينسي ليعدّل النتيجة.

ومن سوء حظ غاسباروتو أن فريقه خسر المباراة في النهاية بنتيجة (1-2)، ليتصدر أتلتيكو بارانينسي الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط قبل اكتمال بقية مباريات الجولة الأولى.

اللافت أن هذه المباراة هي الأولى لغاسباروتو (31 عاما) مع فريقه الجديد كلوب بارانا الذي انتقل إليه مطلع العام الحالي في صفقة انتقال حر، قادما من شابكوينسي البرازيلي، وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

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المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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