حزب إسباني يتحرك لمنع دخول فريق إسرائيلي إلى البلاد

دعت رئيسة حزب بوديموس الإسباني المعارض أيوني بيلارا إلى منع فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي -الذي سيواجه ريال مدريد غدا الثلاثاء في الدوري الأوروبي لكرة السلة- من دخول البلاد.

جاء ذلك في رسالة بعثتها بيلارا -الاثنين- إلى وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانيتين.

وتعليقا على الرسالة، قالت بيلارا في منشور على منصة إكس "الشعب الإسباني طالب بشكل واضح بقطع كل العلاقات مع الصهاينة الذين ارتكبوا إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وتابعت "علينا منع هذا الفريق الذي دعم الإبادة الجماعية وجميع مشجعيه الإسرائيليين من دخول العاصمة مدريد".

وأشارت إلى أن مشجعي فريق مكابي تل أبيب سببوا مشكلة أمنية في بلدان أخرى من خلال دفاعهم عن الإبادة في غزة.

وفي هذا السياق، دعت بيلارا المشجعين الإسبان إلى التجمع أمام الصالة التي ستحتضن المباراة لتنظيم مظاهرة منددة بإسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في تصريح للصحفيين إن فريق مكابي تل أبيب لم يتم منعه من دخول مدريد.

وأضاف "نعارض كل من يدافع عن الإبادة الجماعية، وكذلك نقف ضد من يروّج لمعاداة الإسلام واليهود، ويجب أن تكون الرياضة بعيدة عن السياسة".

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وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.