الملاكم تايسون فيوري يعلن اعتزاله المفاجئ

بعد أقل من شهر من هزيمته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري، اليوم الاثنين، نهاية مسيرته فيما يطلقون عليه عالم الفن النبيل.

وأعلن بطل الوزن الثقيل السابق نهاية مسيرته في فيديو قصير نشره اليوم الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من كشف المروج إيدي هيرن أن ملعب ويمبلي الشهير كان مخصصا لمواجهة بين فيوري وأنتوني جوشوا في الصيف.

ويقول "الملك الغجري" البالغ من العمر 36 عاماً "أود أن أعلن اعتزالي الملاكمة، لقد استمتعت كثيراً، وأحببت كل دقيقة".

Tyson Fury announces his RETIREMENT from boxing 🤯

Some career from the Gypsy King 👏

🎥 @Tyson_Fury pic.twitter.com/9dEKKepRXA

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 13, 2025