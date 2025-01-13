رياضة

الملاكم تايسون فيوري يعلن اعتزاله المفاجئ

FILE PHOTO - Boxing - Wladimir Klitschko v Tyson Fury WBA, IBF & WBO Heavyweight Title's - Esprit Arena, Dusseldorf, Germany - 28/11/15Tyson Fury celebrates winning the fightAction Images via Reuters / Lee SmithLivepic/File Photo
بطل العالم السابق في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري (رويترز)
13/1/2025-|آخر تحديث: 13/1/202505:57 م (توقيت مكة)

بعد أقل من شهر من هزيمته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري، اليوم الاثنين، نهاية مسيرته فيما يطلقون عليه عالم الفن النبيل.

وأعلن بطل الوزن الثقيل السابق نهاية مسيرته في فيديو قصير نشره اليوم الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من كشف المروج إيدي هيرن أن ملعب ويمبلي الشهير كان مخصصا لمواجهة بين فيوري وأنتوني جوشوا في الصيف.

ويقول "الملك الغجري" البالغ من العمر 36 عاماً "أود أن أعلن اعتزالي الملاكمة، لقد استمتعت كثيراً، وأحببت كل دقيقة".

اعتزال للمرة الثانية

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها فيوري اعتزاله الحلبة حيث صرح في أبريل/نيسان 2022 بأنه سينزع قفازاته نهائيا بعد فوزه على ديليان وايت. لكنه عاد بعد 6 أشهر لمواجهة ديريك تشيسورا في نزال ثلاثي على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويبلغ سجل تايسون فيوري 34 انتصارا، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد وهزيمتين.

المصدر : مواقع إلكترونية

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