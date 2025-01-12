توتنهام يفلت من فخ فريق للهواة بكأس الاتحاد الإنجليزي

احتاج توتنهام هوتسبير إلى وقت إضافي ليهزم تامورث المنتمي للدرجة الخامسة، والذي يتأخر عنه بفارق 96 مركزا في هرم كرة القدم الإنجليزية، بنتيجة 3-صفر في الدور الثالث لكأس الاتحاد اليوم الأحد.

وكاد تامورث أن يحقق مفاجأة بعدما صمد منذ البداية لكن الفريق المؤلف من لاعبين هواة انهار في الوقت الإضافي، ولم يتمكن من تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المسابقة.

وقال جاس سينغ حارس مرمى تامورث لشبكة (آي تي في) "يجب أن نشعر بالفخر لأننا نجحنا في إجبار منافس من بين الستة الكبار على الدخول في وقت إضافي، كما أُتيحت لنا أيضا بعض الفرص التي لم نستغلها وهذا أمر محبط".

وبعد 90 دقيقة من اللعب دون أهداف، سجل ناثان تشيكونا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101 على ملعب لامب جراوند، ليمنح توتنهام التقدم بعد أن أرسل برينان جونسون تمريرة عرضية منخفضة إلى منطقة الجزاء.

وضاعف البديل ديان كولوسيفسكي النتيجة عندما استغل تمريرة من سون هيونج-مين ليسدد في المرمى، وأضاف جونسون الهدف الثالث.

ومنح تامورث جماهيره الكثير من الفرحة عندما أجبر بيك راي إينورو، الذي يعمل بائعا في متجر، حارس مرمى توتنهام أنتونين كينسكي على القيام بإنقاذ رائع في الدقيقة الأولى.

وقبل انطلاق المباراة، صعد إينورو على كتف أحد زملائه في الفريق ليصلح ثقبا في الشباك باستخدام لفافة من الشريط اللاصق، في حين كان أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام يشاهده وهو يضحك، وأرسل توم تونكس لاعب تامورث، المعروف برميات التماس الطويلة التي ينفذها، إحدى رمياته التي ارتطمت بالقائم البعيد لتوتنهام.

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وحصل توم ماكجلينشي وجوردان كولينان-ليبورد على فرص ممتازة لتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لصالح الفريق المضيف الذي بدت على مدربه آندي بيكس -الذي استقال من وظيفته اليومية كعامل مساعد ليصبح مدربا بدوام كامل قبل مباراة اليوم الأحد- علامات عدم التصديق.

وتألق سينغ، الذي وُلد له طفل ذكر في الليلة السابقة، في حراسة المرمى إذ تصدى لعدة تسديدات من توتنهام، بما في ذلك اثنتان من جيمس ماديسون.