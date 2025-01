400 ضعف سعره.. انتقال الأوزبكي خوسانوف للسيتي يهز الميركاتو الشتوي

من المنتظر أن يحقق لانس الفرنسي أرباحا خيالية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بمجرد إتمام صفقة انتقال مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأكدت تقارير بريطانية عديدة أن الاتفاق بين لانس ومانشستر سيتي قد تم بالفعل، ويتبقى فقط إجراء اللاعب الفحص الطبي ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي سيدفع لنظيره لانس 33.6 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) مقابل الحصول على خدمات خوسانوف، مما يعني أن النادي الفرنسي سيحقق أرباحا ضخمة للغاية من هذا الانتقال تصل إلى 400 ضعف ما دفعه قبل عام ونصف عام.

Abdukodir Khusanov to Manchester City is a done deal, per multiple reports

He'll be the first Uzbek player to play in the Premier League and the 119th different country represented in the league 🇺🇿 pic.twitter.com/cflVFrjzOY

— B/R Football (@brfootball) January 10, 2025