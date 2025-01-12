400 ضعف سعره.. انتقال الأوزبكي خوسانوف للسيتي يهز الميركاتو الشتوي

من المنتظر أن يحقق لانس الفرنسي أرباحا خيالية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بمجرد إتمام صفقة انتقال مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأكدت تقارير بريطانية عديدة أن الاتفاق بين لانس ومانشستر سيتي قد تم بالفعل، ويتبقى فقط إجراء اللاعب الفحص الطبي ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي سيدفع لنظيره لانس 33.6 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) مقابل الحصول على خدمات خوسانوف، مما يعني أن النادي الفرنسي سيحقق أرباحا ضخمة للغاية من هذا الانتقال تصل إلى 400 ضعف ما دفعه قبل عام ونصف عام.

Abdukodir Khusanov to Manchester City is a done deal, per multiple reports He'll be the first Uzbek player to play in the Premier League and the 119th different country represented in the league 🇺🇿 pic.twitter.com/cflVFrjzOY — B/R Football (@brfootball) January 10, 2025

وكان لانس تعاقد مع خوسانوف (20 عاما) في يوليو/تموز 2023 بعدما دفع 100 ألف يورو فقط لفريقه السابق "إنرجتيك مينسك" البيلاروسي.

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ومن المقرر أن يوقّع خوسانوف عقدا مع "السيتنزنز" يمتد لـ4 مواسم ونصف موسم، مع خيار التمديد لعام آخر حتى يونيو/حزيران 2030.

مواصفات خوسانوف

تؤكد صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حصل على لاعب رائع بفضل أرقامه الدفاعية المذهلة مع لانس في الدوري الفرنسي، إذ بلغت نسبة تدخلاته الصحيحة 94%.

Khusanov, the ultimate defender 🇺🇿🤩 pic.twitter.com/ye1zvIMjcy — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 30, 2024

ويتمتع خوسانوف ببنية جسدية قوية ويبلغ طوله نحو 185 سنتيمترا، وبالتالي يتقن ألعاب الهواء، فضلا عن سرعته المذهلة في الركض.

وفي وقت سابق من الموسم الحالي، سجل خوسانوف سرعة قصوى مذهلة بلغت 37 كيلومترا في الساعة، وهو رقم قريب من ذلك الذي سجّله البطل الأوليمبي الجمايكي العدّاء يوسين بولت حين حقق الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر خلال 9.58 ثوان، إذ بلغ متوسط سرعته كلم/الساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم كسر حاجز الـ37 كلم/الساعة مرتين بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2023-2024، وحقق الهولندي ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير كلا الرقمين، إذ حقق متوسط 37.38 كلم/الساعة و37.23 كلم/الساعة على التوالي.

ويُعد خوسانوف كابوسا بالنسبة إلى المهاجمين بسبب إتقانه الضغط العالي، كما أنه ذكي في الالتحامات ولا يحصل على بطاقات ملونة إلا نادرا، فقد نال 3 بطاقات صفراء في 16 مباراة مع لانس بجميع البطولات في الموسم الجاري.

وكال البلجيكي ويل ستيل مدرب لانس المديح لخوسانوف، واصفا إياه بالمدافع "الدبّابة".

The art of Abdukodir Khusanov pic.twitter.com/SVRPNuZV36 — ¹⁰ (@SxrgioSZN) January 8, 2025

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لكن مشكلة خوسانوف أنه ليس الأفضل في مركزه بالتعامل مع الكرة بقدميه، وهذه نقطة يجب على غوارديولا العمل عليها كثيرا.

وبمجرد الإعلان عن إتمام الصفقة سيكون عبد القادر خوسانوف أول لاعب أوزبكي في التاريخ يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز التحديات القادمة التي تواجه اللاعب حاجز اللغة، وهو ما سيؤخر تأقلمه وانسجامه مع زملائه الجدد، حسب الصحيفة.

والطريف أن خوسانوف المولود في طشقند، احتفل بعيد ميلاده 5 مرات فقط طوال حياته، لأنه وُلد يوم 29 فبراير/شباط 2004.