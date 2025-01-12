حبيب أول لبناني يبلغ الدور الثاني من إحدى البطولات الكبرى بالتنس

واصل اللبناني هادي حبيب، نتائجه اللافتة وبات أول لاعب من بلاد "الأرز" يبلغ الدور الثاني لإحدى بطولات الغراند سلام (الكبرى) عندما تغلب على الصيني بو إنشاكيتي المصنف 65 عالميا بثلاث مجموعات متتالية الأحد في ملبورن في الدور الاول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وهو الفوز الرابع تواليا لهادي، المصنف 219 عالميا، في البطولة الأسترالية بعد الانتصارات الثلاثة في الأدوار التمهيدية التي خولته بطاقة الدور الأول للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية وإنجاز أول لاعب لبناني يتأهل إلى إحدى البطولات الأربع الكبرى في العهد الحديث.

وكان حبيب بات أول لاعب يمنح لبنان لقب دورة ضمن فئة التحدي تحت إشراف رابطة المحترفين (إيه تي بي)، بعد تغلبه على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيي 6-4، 6-7 (3-7)، 7-6 (7-2) الشهر الماضي.

وكان تتويج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بدورة "تيموكو" التي تندرج ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة "إيه تي بي"، بوابته لخوض تصفيات بطولة استراليا.

ويلتقي حبيب – المولود في هيوستن لوالد لبناني ووالدة إيرانية- في الدور المقبل مع الفرنسي أوغو أمبير الـ14 أو الإيطالي ماتيو جيغانتي الـ145.

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ومثّل حبيب لبنان في الألعاب الأولمبية وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس 3-6، 1-6 في الدور الأول على ملاعب رولان غاروس. كما خسر إلى جانب مواطنه بنجامان حسن مباراة الزوجي بمجموعتين أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز.