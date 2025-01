ملاكمون فقدوا حياتهم بسبب نزالات قاتلة

على مدى عقود ظلت الملاكمة مصدرا للشهرة والثراء، لكن أحيانا ينتهي النزال بمآس يفقد فيها الملاكم حياته، وهي حالة تنامت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وتعددت أسبابها.

فبقدر ما توفره من متعة وإثارة، خصوصا في النزالات العالمية للوزن الثقيل، تسببت رياضة الملاكمة في وفاة الكثير من روادها نتيجة للضربات القاضية الفنية.

ورغم الإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها من قبل الهياكل المشرفة على الملاكمة المحترفة، فإن عدد وفيات الملاكمين تأثرا بالإصابات التي يتعرضون لها أثناء النزال تزايد بشكل واضح ليبلغ 300 ملاكم، حسب مصادر.

1 ـ البريطاني شريف لاوال (2024):

قدم الملاكم البريطاني مسيرة لافتة من الهواية حتى الاحتراف، وصولا إلى آخر مباراة لعبها يوم 12 مايو/أيار 2024 والتي تسببت في وفاته عن عمر 29 عاما.

وتلقى لاوال ضربة قاضية على يد خصمه البرتغالي مالام فاريلا في الجولة الرابعة من مباراة الوزن المتوسط، ليسقط على الحلبة مغشيًا عليه قبل أن يلفظ أنفاسه بعد نقله إلى المستشفى.

ويعدّ شريف لاوال آخر الملاكمين الذين قضوا إثر النزال، وقال عدد من المقربين من الملاكم البريطاني إنه انهار على الحلبة ولم يستطع النهوض مجددا رغم محاولات فريق الإسعاف إنقاذه.

2 ـ الكونغولي أردي ندمبو (2024)

توفي الملاكم الكونغولي بعد دخوله في غيبوبة استمرت ثلاثة أسابيع إثر خسارته بالضربة القاضية أمام منافسه نيستور سانتانا.

تم نقل أردي ندمبو، وهو أب لطفلين، على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد أن ظل فاقدًا للوعي لعدة دقائق في الحلبة، وتوفي يوم 25 أبريل/نسيان 2024 متأثرا بالنزيف الذي تعرض له.

3 ـ الياباني كازوكي أناجوتشي (2024)

توفي الملاكم الياباني البالغ من العمر 23 عامًا بسبب نزيف في المخ تعرض له أثناء خوضه نزالا في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وهزت وفاة أناجوتشي الأوساط الرياضية في اليابان ورياضة الملاكمة في العالم، وكان الملاكم قد خضع لعملية جراحية على الدماغ يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2023 بعدما تعرض لإصابات قوية خلال الجولة العاشرة من نزال جمعه بمواطنه سييا تسوتسومي.

Rest in peace warrior

Kazuki Anaguchi was only 23 years old and gave everything he had to this sport. pic.twitter.com/mTO8LrVGOH

— spico blanco 2 electric boogaloo (@Cassius28865223) February 2, 2024