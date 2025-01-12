ملاكمون فقدوا حياتهم بسبب نزالات قاتلة

على مدى عقود ظلت الملاكمة مصدرا للشهرة والثراء، لكن أحيانا ينتهي النزال بمآس يفقد فيها الملاكم حياته، وهي حالة تنامت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وتعددت أسبابها.

فبقدر ما توفره من متعة وإثارة، خصوصا في النزالات العالمية للوزن الثقيل، تسببت رياضة الملاكمة في وفاة الكثير من روادها نتيجة للضربات القاضية الفنية.

ورغم الإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها من قبل الهياكل المشرفة على الملاكمة المحترفة، فإن عدد وفيات الملاكمين تأثرا بالإصابات التي يتعرضون لها أثناء النزال تزايد بشكل واضح ليبلغ 300 ملاكم، حسب مصادر.

وتاليا عدد الملاكمين الذين توفوا أثناء النزال أو تأثرا بالإصابات التي لحقتهم خلال مشوارهم على حلبات الفن النبيل:

1 ـ البريطاني شريف لاوال (2024):

قدم الملاكم البريطاني مسيرة لافتة من الهواية حتى الاحتراف، وصولا إلى آخر مباراة لعبها يوم 12 مايو/أيار 2024 والتي تسببت في وفاته عن عمر 29 عاما.

وتلقى لاوال ضربة قاضية على يد خصمه البرتغالي مالام فاريلا في الجولة الرابعة من مباراة الوزن المتوسط، ليسقط على الحلبة مغشيًا عليه قبل أن يلفظ أنفاسه بعد نقله إلى المستشفى.

ويعدّ شريف لاوال آخر الملاكمين الذين قضوا إثر النزال، وقال عدد من المقربين من الملاكم البريطاني إنه انهار على الحلبة ولم يستطع النهوض مجددا رغم محاولات فريق الإسعاف إنقاذه.

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2 ـ الكونغولي أردي ندمبو (2024)

توفي الملاكم الكونغولي بعد دخوله في غيبوبة استمرت ثلاثة أسابيع إثر خسارته بالضربة القاضية أمام منافسه نيستور سانتانا.

تم نقل أردي ندمبو، وهو أب لطفلين، على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد أن ظل فاقدًا للوعي لعدة دقائق في الحلبة، وتوفي يوم 25 أبريل/نسيان 2024 متأثرا بالنزيف الذي تعرض له.

3 ـ الياباني كازوكي أناجوتشي (2024)

توفي الملاكم الياباني البالغ من العمر 23 عامًا بسبب نزيف في المخ تعرض له أثناء خوضه نزالا في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وهزت وفاة أناجوتشي الأوساط الرياضية في اليابان ورياضة الملاكمة في العالم، وكان الملاكم قد خضع لعملية جراحية على الدماغ يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2023 بعدما تعرض لإصابات قوية خلال الجولة العاشرة من نزال جمعه بمواطنه سييا تسوتسومي.

Rest in peace warrior Kazuki Anaguchi was only 23 years old and gave everything he had to this sport. pic.twitter.com/mTO8LrVGOH — spico blanco 2 electric boogaloo (@Cassius28865223) February 2, 2024

4 ـ المصري رامز حسام (2023)

توفي الملاكم المصري عن عمر يناهز 17 عاما بعد تعرضه لنزيف في المخ إثر سقوطه على الحلبة في نزال دار لحساب مسابقة محلية لفئة الشباب.

ودخل حسام، الذي ينتمي إلى نادي السكة الحديد بطنطا، في غيبوبة بعد تلقيه عدة لكمات قاتلة على يد منافسه في ختام بطولة مصر للشباب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا قبل أن يعلن الأطباء وفاته يوم 15 فبراير/شباط 2023.

5 ـ الجنوب أفريقي سيميسو بوثيليزي (2022)

فقد الملاكم الجنوب أفريقي وعيه بالكامل داخل الحلبة متأثرا بإصابة في المخ بعد تلقيه لكمات قوية في نزال في الوزن الخفيف جمعه في يونيو/حزيران 2022 ببطل أفريقيا للوزن الخفيف في الاتحاد العالمي للملاكمة سيفيسيهلي منتونجوا، لتوفي على إثرها بعد عدة أيام.

6 ـ الأردني راشد صويصات (2021)

توفي الملاكم الأردني (19 عاما) خلال بطولة العالم للشباب التي احتضنتها بولندا في 2021، وذلك بعد أيام من إصابة في الرأس عقب سقوطه بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي جمعه بالإستوني أنطون فينوغرادوف في وزن تحت 81 كيلوغراما.

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وأثارت الحادثة حزنا كبيرا في الساحة الرياضية بالأردن وفي بطولة العالم للشباب آنذاك، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن صويصات كان يعاني من إصابة قديمة ومع ذلك دخل سباق المنافسة في بطولة العالم.

الحزن يخيم على الأوساط الأردنية بعد وفاة الملاكم #راشد_صويصات متأثرا بإصابته في نزال بالضربة القاضية في بطولة العالم ببولندا pic.twitter.com/sIeZ4DxzRZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2021

7- الأميركي راندي كارفر (1999)

في مباراته ضد منافسه كاباري ساليم في سبتمبر/أيلول 1999، تعرض الملاكم الأميركي راندي كارفر للعديد من الضربات في الرأس، قبل أن يسقط على الحلبة في الجولة العاشرة ولم يتمكن من النهوض ليتم الإعلان عن نهاية النزال.

وبعد أن فقد وعيه وتم نقله إلى المستشفى، توفي راندي كارفر بعد يومين، عن عمر ناهز 24 عاما، بسبب نزيف في الدماغ بحسب الأطباء.

الأسباب: غياب وسائل السلامة الاستباقية

قال الحكم الدولي التونسي حلمي ساسي إن "رياضة الفن النبيل مثلها مثل باقي الألعاب تشهد بعض الأحداث الخطرة، لكن معظم أحداث الوفاة التي حصلت كانت ناتجة عن عدم الالتزام بالقواعد التي تفرضها نزالات الملاكمة على ممارسيها".

وقال ساسي للجزيرة نت إن "المخاطر في الرياضة أمر شائع، وتوجد بعض المخاطر التي أدت إلى وفاة عدة ملاكمين في السنوات الأخيرة نتيجة إصابات قوية أثناء النزال والتي كان بعضها بسبب عدم الالتزام بالفحص الطبي المعمق قبل النزال".

وتابع حلمي ساسي، الحكم الدولي الذي أدار مؤخرا 8 نزالات في بطولة أفريقيا للملاكمة بالكونغو الديمقراطية، أن "هناك بعض الملاكمين يسقطون على الحلبة في حالة إغماء أثناء التدريبات، وفي هذه الحالة تمنع القوانين المنظمة للعبة من خوض نزال رسمي إلا بعد فحص طبي معمق، لكن عددا من الملاكمين لا يلتزمون بذلك إما بدافع البحث عن الفوز والشهرة وإما من باب الإهمال".

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وأضاف "حوادث الوفاة في الملاكمة تواترت في السنوات الأخيرة، وكمتخصص في رياضة الملاكمة أحمل المسؤولية إلى الاتحادات الوطنية للملاكمة والجهات المنظمة للنزالات، إذ لا بد من توفير شهادة طبية معمقة تكون شرطا أساسيا للحصول على جواز المشاركة في الإجازات".

ويرى الحكم الدولي التونسي أن "على المدربين أن يقدموا تقريرا إذا تعرض أحد ملاكميهم إلى ضربة قاضية في التدريبات لأن رياضة الملاكمة تتضمن بعدا أساسيا وهو سلامة الرياضي قبل كل شيء، بيد أن بعض المدربين لا يهتمون بإصابات قديمة لملاكميهم".