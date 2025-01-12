حكم نهائي السوبر الإسباني.. نذير شؤم على برشلونة وفأل خير لريال مدريد

يدير الحكم خيسوس خيل مانزانو مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني التي تقام مساء اليوم، وهو الكلاسيكو الرابع في مسيرته المهنية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة "الكلاسيكو" الليلة عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانزانو حكم غير مرغوب فيه لدى برشلونة عندما يتعلق الأمر بإدارته الكلاسيكو، فقد خسر الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد في المرات الثلاث السابقة.

وفي وجود مانزانو هُزم برشلونة أمام ريال مدريد في الجولة التاسعة للدوري الإسباني من موسم 2014-2015 (1-3)، وفي الجولة 30 من موسم 2020-2021 (1-2) على ملعب فالديبيباس من دون جمهور، وبالنتيجة نفسها في الموسم الماضي على ملعب مونتجويك ضمن الجولة 11.

ℹ️ Reminder: Barcelona never won an El Clásico clash with Jesús Gil Manzano as the referee pic.twitter.com/KDK9O9CuCW — Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 12, 2025

أما على صعيد كأس السوبر الإسباني فسيظهر مانزانو مع برشلونة للمرة الثالثة، حيث فاز الفريق الكتالوني معه مرة وخسر الثانية.

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وقاد مانزانو مباراة برشلونة ومضيفه إشبيلية في ذهاب كأس السوبر عام 2016 -في ذلك الوقت كانت البطولة تُقام بنظام الذهاب والإياب- وفاز البلوغرانا بنتيجة 2-0.

وفي النظام الجديد خسر برشلونة مع مانزانو نهائي السوبر (2020) بعد هزيمته أمام أتلتيك بيلباو (2-3) على ملعب لاكارتوخا في مباراة طرد فيها الحكم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

إحصائيات مانزانو مع برشلونة وريال مدريد

وفي العموم أدار مانزانو 41 مباراة لبرشلونة في جميع البطولات، حقق خلالها الفريق الكتالوني 26 فوزا بنسبة 63%، و7 تعادلات (17%) و8 هزائم (20%).

وأشهر مانزانو 101 بطاقة صفراء في وجه لاعبي برشلونة بالإضافة إلى 10 بطاقات حمراء لعدد من النجوم أبرزهم ميسي ولويس سواريز ونيمار وجيرارد بيكيه وروبرت ليفاندوفسكي وداني ألفيس (الأخير طُرد مرتين).

Referee Jesús Gil Manzano has issued red cards to Messi, Suarez and Lewandowski in his career. pic.twitter.com/oHJwHg6bjh — ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2022

وعلى الجهة المقابلة، أدار مانزانو 50 مباراة لريال مدريد انتصر النادي الملكي في 39 منها بنسبة 78%، وتعادل 6 مرات (12%)، وتعرض لـ5 هزائم (10%).

ورفع مانزانو البطاقة الصفراء للاعبي ريال مدريد 93 مرة مقابل 5 بطاقات حمراء.

وقبل ساعات من بدء الكلاسيكو ظهر مانزانو (40 عاما) في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم على منصة إكس، أكد من خلاله جاهزيته التامة لإدارة هذا النهائي.

وقال مانزانو "الكلاسيكو مباراة مهمة دائما خاصة النهائي، هذا يجعلك تحمل مسؤولية أكبر لأنه في النهاية هناك فريق سيفوز، وعليه يجب معرفة حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكم في كل قرار".

🙋‍♂️ Gil Manzano, ilusionado antes de dirigir su cuarto clásico, esta vez en la final de la #SuperSupercopa 🗣️ "El arbitraje son retos, siempre quieres pitar el partido de más responsabilidad". 🗣️ "Los árbitros estamos más unidos que nunca, pese a la crispación del ambiente". pic.twitter.com/vQj9HkG6FJ — RFEF (@rfef) January 12, 2025

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طاقم تحكيم نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد: