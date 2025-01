حكم نهائي السوبر الإسباني.. نذير شؤم على برشلونة وفأل خير لريال مدريد

يدير الحكم خيسوس خيل مانزانو مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني التي تقام مساء اليوم، وهو الكلاسيكو الرابع في مسيرته المهنية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة "الكلاسيكو" الليلة عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانزانو حكم غير مرغوب فيه لدى برشلونة عندما يتعلق الأمر بإدارته الكلاسيكو، فقد خسر الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد في المرات الثلاث السابقة.

وفي وجود مانزانو هُزم برشلونة أمام ريال مدريد في الجولة التاسعة للدوري الإسباني من موسم 2014-2015 (1-3)، وفي الجولة 30 من موسم 2020-2021 (1-2) على ملعب فالديبيباس من دون جمهور، وبالنتيجة نفسها في الموسم الماضي على ملعب مونتجويك ضمن الجولة 11.

ℹ️ Reminder: Barcelona never won an El Clásico clash with Jesús Gil Manzano as the referee pic.twitter.com/KDK9O9CuCW

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 12, 2025