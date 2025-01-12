موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الثالث لكرة القدم والقنوات الناقلة للمواجهة.

ويحتضن -اليوم الأحد- ملعب "الاتحاد" إحدى المباريات الكلاسيكية بالكرة الإنجليزية والتي يديرها الحكم أندرو مادلي.

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وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (18:00) الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش (15:00).

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

بي بي سي وان (BBC One).

Sport TV2 Portugal.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد يحتل المركز 13، بفارق 7 نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط، ولكن البرتغالي روبين أموريم مدرب "المانيو" سيقاوم إغراء الدفع بتشكيلة ضعيفة عندما يبدأ فريقه الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في شمال لندن.

وقال أموريم "في هذا التوقيت، أعيش يوما بيوم. ما أفكر فيه هو أنه بعد قضاء أسبوع دون خوض أي مباراة، حصلنا على عطلة لمدة يوم (بعد مباراة ليفربول)، وكان بإمكاننا العمل على الفريق قليلا".

وكان أرسنال قد ألحق بيونايتد أول هزيمة له تحت قيادة أموريم عندما تغلب عليه بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

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ومع ذلك، قال ميكيل أرتيتا إن يونايتد تغير منذ آخر مواجهة بين الفريقين قبل أكثر من 5 أسابيع.

لكن يونايتد استعرض إمكانات جيدة في الفوز 2-1 على مانشستر سيتي والتعادل 2-2 مع ليفربول يوم الأحد الماضي.

وتلقى "المانيو" 4 هزائم متتالية وأخفق في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات، بينما سجل أرسنال 13 هدفا في 5 مباريات قبل خسارته 2-صفر أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الثلاثاء الماضي.

يذكر أن مانشستر يونايتد توّج بلقبه رقم 13 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو/أيار الماضي، بعد فوزه المفاجئ على مانشستر سيتي 2 -1 في المباراة النهائية، ولا يتفوق عليه سوى فريق أرسنال الذي توج باللقب 14 مرة.