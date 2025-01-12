شاهد.. لاعب يصلح عطلا كهربائيا وينقذ مباراة من الإلغاء في إنجلترا

تدخّل أحد اللاعبين في الوقت المناسب من أجل عدم إلغاء مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة بعدما تكفل بإصلاح أحد كشافات الإنارة في الملعب، لينقذ فريقه من الخسارة الإدارية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليام سميث لاعب "سيتينغبورن إف سي" -والذي يعمل كهربائيا- قام بإصلاح عمود الإنارة في ملعب ستاكسون بأدواته الخاصة، وتفادى إلغاء المباراة أمام الضيف سالزبوري.

وأوضحت الصحيفة أن أحد أعمدة الإنارة تعطل خلال الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور باتجاه إلغاء المباراة تقدّم ليام لإصلاح هذا العطل، وقد نجح في هذه المهمة خلال 15 دقيقة.

وقال ليام (24 عاما) "ذهبت لفتح صندوق عمود الإنارة ورأيت أن هناك مشكلة في القواطع، وكان عليّ فقط إعادة تشغيلها".

وأضاف "لحسن الحظ لم أكن بحاجة إلى الكثير من الأدوات، لذا فعلتها بأدواتي الخاصة، وقد عادت للعمل بشكل طبيعي في ظرف 15 دقيقة".

ورغم ذلك تعرّض ليام لانتقادات قاسية من جماهير الفريق الضيف التي كانت تمني النفس بإلغاء المباراة والحصول على النقاط دون عناء.

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وتابع "عدنا لإجراء عمليات الإحماء والاستعداد لاستكمال المباراة، وفي ذلك الوقت هاجمني بعض مشجعي الفريق المنافس بالهتافات".

واللافت في الأمر أن "سيتينغبورن إف سي" نجح في الفوز بتلك المباراة بنتيجة 2-1، ليبلغ الفريق الدور الخامس لأول مرة في تاريخه الممتد لـ140 عاما، وفق ما أكدت الصحيفة البريطانية.

وأقر أندرو مارغرم نائب رئيس "سيتينغبورن إف سي" بأن إلغاء المباراة كان سيشكل ضربة مالية كبيرة للنادي.

وقال "ليام لاعب رائع، وفي الوقت نفسه قام بعمل جيد حين ساهمت جهوده في استكمال المباراة بعد توقف دام نصف ساعة".

وأضاف مازحا "لقد قال لي بكل وقاحة إنه سيرسل فاتورة إصلاح عمود الإنارة للنادي، أعلم أن الأسعار ستكون مضاعفة".