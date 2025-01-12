أورلاندو يهزم بلوزداد ويتأهل مع الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في أول مشاركة له، وذلك بعد فوزه 2-1 على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد، ليضمن صعود الأهلي المصري معه للدور ذاته.

ورفع أورلاندو بايرتس رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 6 نقاط في المركز الثالث، وهو ما يعني استحالة وصوله إلى 10 نقاط رصيد الأهلي مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

ويتذيل استاد أبيدجان ترتيب المجموعة بنقطة واحدة عقب خسارته 3-1 على أرضه أمام الأهلي أمس السبت.

وسجل أورلاندو بايرتس هدفين بواقع هدف في كل شوط، إذ افتتح ريلبوهيل موفوكينغ ثنائية صاحب الأرض في الدقيقة 20، عندما تابع تسديدة زميله تشيغوفاتسو ماباسا التي بدلت اتجاهها وأنقذها مصطفى زغبة حارس الضيوف بصعوبة، ليتابع موفوكينغ الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 61 أطلق ثالنت مباثا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليضيف الهدف الثاني في غياب تام لدفاع بلوزداد.

صاروخية تالانت مباتا تحسم التأهل لأورلاندو بيراتس 🚀🚀 ⁦#TotalEnergiesCAFCLpic.twitter.com/pBoNtp7nid — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 12, 2025

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وحاول البديل محمد إسلام بالخير أن يقلص الفارق في الدقيقة 75 عندما انفرد بحارس أصحاب الأرض لكن تسديدته مرت إلى جوار المرمى.

وقلّص بلوزداد الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر القائد عبد الرؤوف بن غيث، بدلت اتجاهها وخدعت الحارس وسكنت شباكه.

ويستضيف بلوزداد فريق استاد أبيدجان يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة، في مباراة تحصيل حاصل، فيما سيلعب بايرتس في القاهرة مع الأهلي لتحديد متصدر المجموعة.