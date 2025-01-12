أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في 2024

يتصدر النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة خلال عام 2024.

وحسب الإحصائية التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية، فإن هالاند سجل 6 "هاتريكات" خلال 59 مباراة خاضها مع "السيتزنز" ومنتخب بلاده النرويج في عام 2024.

وجاء الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني في المركز الثاني، في حين حل السويدي فيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي -هداف العالم في العام الفائت (سجل 62 هدفا في 63 مباراة مع النادي والمنتخب)- في المركز الثالث.

ويوجد في القائمة المكونة من 10 لاعبين، البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الفائز بجائزة الأفضل (ذا بيست) الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024 في المركز السابع.

وشهدت القائمة أيضا حضور اسم عربي وحيد هو المغربي أيوب الكعبي، الذي يتألق بألوان أولمبياكوس اليوناني حيث يحتل المركز الثامن.

وتاليا أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك خلال عام 2024 مع الأندية والمنتخبات الوطنية:

إيرلنغ هالاند: سجل 6 هاتريكات في 59 مباراة مع مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج.

سجل 6 هاتريكات في 59 مباراة مع مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج. هاري كين: سجل 5 هاتريكات في 57 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا.

سجل 5 هاتريكات في 57 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا. فيكتور غيوكيريس: سجل 5 هاتريكات في 63 مباراة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومنتخب السويد.

سجل 5 هاتريكات في 63 مباراة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومنتخب السويد. تروي باروت: سجل 3 هاتريكات في 46 مباراة مع إي زد ألكمار الهولندي ومنتخب أيرلندا.

سجل 3 هاتريكات في 46 مباراة مع إي زد ألكمار الهولندي ومنتخب أيرلندا. كريستوف بياتيك: سجل 3 هاتريكات في 54 مباراة مع إسطنبول باشاك شهير التركي ومنتخب بولندا.

سجل 3 هاتريكات في 54 مباراة مع إسطنبول باشاك شهير التركي ومنتخب بولندا. كول بالمر: سجل 3 هاتريكات في 56 مباراة مع تشلسي ومنتخب إنجلترا.

سجل 3 هاتريكات في 56 مباراة مع تشلسي ومنتخب إنجلترا. فينيسيوس جونيور: سجل 3 هاتريكات في 58 مباراة مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل.

سجل 3 هاتريكات في 58 مباراة مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل. أيوب الكعبي: سجل 3 هاتريكات في 62 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب المغرب.

سجل 3 هاتريكات في 62 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب المغرب. جوناثان ديفيد: سجل 3 هاتريكات في 64 مباراة مع ليل الفرنسي ومنتخب كندا.

سجل 3 هاتريكات في 64 مباراة مع ليل الفرنسي ومنتخب كندا. سالفيسن: سجل 2 هاتريك في 30 مباراة مع فايكنغ النرويجي ومنتخب النرويج.