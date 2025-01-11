فينيسيوس لاعب ريال مدريد يبدأ 2025 بإثارة المشاكل والأزمات

لم ينتظر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الكثير من الوقت خلال العام الجديد 2025 وبدأ مبكرا بإثارة الجدل بسبب سلوكياته خلال مباريات فريقه، بعدما أنهى العام الماضي 2024 بإنجاز كبير.

وحصد فينيسيوس في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي جائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ليُنهي 2024 بطريقة مثالية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" سلطت الضوء على سلوكيات فينيسيوس مع بداية هذا العام، وقالت "بمجرد ذكر اسم فينيسيوس فإن أول ما يتبادر إلى الذهن صورة لاعب فظّ متورط في المشاكل دائما، وليس ذلك اللاعب القادر على قلب نتيجة المباراة لصالح فريقه".

وأثبتت الصحيفة صحة ادعائها بالإشارة إلى أن اللاعب البرازيلي "كان محور الجدل في اثنتين من 3 مباريات لعبها ريال مدريد منذ بداية العام الجاري 2025".

The battles between Vinícius Júnior and Pablo Maffeo have been intense 🥵⚔️ pic.twitter.com/JXLZWHuvws — 433 (@433) January 9, 2025

وتلقى فينيسيوس بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا بعد اعتدائه على ستول ديمتريسكي حارس مرمى "الخفافيش"، كما دخل في حوارات جانبية حادة مع الأرجنتيني بابلو مافيو لاعب ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر.

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وتابعت "يدرك المنافسون أن فينيسيوس لاعب سهل المنال عندما يتعلق الأمر باستفزازه، عندها من اليسير السيطرة عليه وتقليل خطورته".

ورغم كل ذلك فإن مسؤولي ريال مدريد لا يفعلون الكثير من أجل حل هذه المشكلة بل يسيرون في اتجاه دعم اللاعب وتبرير جميع سلوكياته بالقول "من الصعب جدا أن تكون فينيسيوس"، وهو موقف وصفته الصحيفة الإسبانية "بالأبوي".

"Eres malísimo, te vas a casa". El pique entre Vinicius y Maffeo. #superSupercopa #DeportePlus pic.twitter.com/9UfasvuNpi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 9, 2025

وعكس جميع المسؤولين في النادي الملكي ارتفع صوت الأرجنتيني خورخي فالدانو النجم الأسبق لريال مدريد وانتقد سلوكيات فينيسيوس بشكل علني.

وقال فالدانو "على فينيسيوس الظهور كنجم عالمي من أجل الفوز بالمباريات لكنه يخرج عن تركيزه في مثل هذه المواقف. يجب أن يخبره أحدهم أن ما يمر به الآن قد عاشه كريستيانو رونالدو وهوغو سانشيز وألفريدو دي ستيفانو من قبل".

ولا يزال فينيسيوس (24 عاما) يعتقد أنه يتصرف بشكل صحيح وأن العالم كله ضده، في المقابل يدرك خصومه أنه من السهل استفزازه وقد يدفع ثمن ذلك بتلقي بطاقة صفراء أو حمراء وفق "موندو ديبورتيفو".

وتمثل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة -غدا الأحد- في نهائي كأس السوبر الإسباني اختبارا مهما لفينيسيوس الذي يتعين عليه ضبط أعصابه خلال المواجهة التي تقام في السعودية.

وأتمت الصحيفة "سيلعب فينيسيوس ضد مدافعين أقوياء إذا استغلوا عصبيته فإنهم سيلحقون الضرر بريال مدريد ككل، وهو ما يُعرف باسم كرة القدم الأخرى".

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ومن المقرر أن يبدأ كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.