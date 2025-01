فينيسيوس لاعب ريال مدريد يبدأ 2025 بإثارة المشاكل والأزمات

لم ينتظر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الكثير من الوقت خلال العام الجديد 2025 وبدأ مبكرا بإثارة الجدل بسبب سلوكياته خلال مباريات فريقه، بعدما أنهى العام الماضي 2024 بإنجاز كبير.

وحصد فينيسيوس في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي جائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ليُنهي 2024 بطريقة مثالية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" سلطت الضوء على سلوكيات فينيسيوس مع بداية هذا العام، وقالت "بمجرد ذكر اسم فينيسيوس فإن أول ما يتبادر إلى الذهن صورة لاعب فظّ متورط في المشاكل دائما، وليس ذلك اللاعب القادر على قلب نتيجة المباراة لصالح فريقه".

وأثبتت الصحيفة صحة ادعائها بالإشارة إلى أن اللاعب البرازيلي "كان محور الجدل في اثنتين من 3 مباريات لعبها ريال مدريد منذ بداية العام الجاري 2025".

The battles between Vinícius Júnior and Pablo Maffeo have been intense 🥵⚔️ pic.twitter.com/JXLZWHuvws

— 433 (@433) January 9, 2025