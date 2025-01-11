برشلونة يواجه ريال مدريد في كلاسيكو جديد بكأس السوبر الإسباني

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، غدا الأحد، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها السعودية منافسات البطولة، والثالثة على التوالي التي تشهد فيها المباراة النهائية لكأس السوبر مواجهة الكلاسيكو، حيث تبادل الفريقان الفوز باللقب في 2023 و2024.

ومنذ بدء إقامة البطولة بمشاركة 4 فرق بداية من عام 2020، فاز برشلونة أو ريال مدريد باللقب في آخر 3 نسخ، مع العلم أن الفريق الذي توج بلقب هذه البطولة ظفر بلقب الدوري الإسباني بنهاية الموسم.

وربما تغير شكل الفريقين عن آخر مرة التقيا فيها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن برشلونة يأمل في تحقيق النتيجة نفسها.

وأظهر رجال هانزي فليك، مدرب برشلونة، أنهم من المرشحين الحقيقيين للتتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزهم في تلك المباراة برباعية نظيفة.

وكشفت المباراة عن بعض العيوب ضمن صفوف فريق ريال مدريد، بقيادة كارلو أنشيلوتي، ولكن تم معالجتها الآن حيث يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث.

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وستكون هذه هي المواجهة الـ259 بين الفريقين في جميع المسابقات الرسمية، وحقق برشلونة الفوز في 101 مباراة، في حين فاز الريال بـ105مباريات، وتعادلا في 52 مباراة، مما يؤكد التنافس الشديد بين الفريقين.

ويظهر هذا أيضا في الأهداف، حيث سجل برشلونة 423 هدفا في مرمى الريال، في حين سجل الريال 433 في شباك البرسا.

وستكون هذه المواجهة هي الـ18 بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني، ويملك الريال أفضلية، حيث فاز في 10 مباريات، وخسر في 5 وتعادلا في مباراتين.

ويعد برشلونة أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر بـ14 مرة، ولكن يمكن للريال معادلة رقمه إذا فاز بمباراة غد، حيث توج باللقب في 13 مرة سابقة.

وتمكن برشلونة من عبور عقبة أتلتيك بلباو بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، بينما فاز الريال على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة.

ويهدف الريال من خلال هذه المباراة للتتويج بثالث ألقابه هذا الموسم، بعدما فاز مطلع هذا الموسم بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.

ويمكن القول إن الريال لم يكن دائما في أفضل حالاته في النصف الأول من الموسم، ولكن كانت هناك علامات أن الأمور بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قد يكون بمثابة أخبار سيئة لمنافسيه على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويدخل الريال المباراة منتشيا بتحقيق 5 انتصارات متتالية، بما في ذلك الفوز في أول 3 مباريات خلال هذا العام، حيث تغلب على فالنسيا، في مباراة مؤجلة بالدوري، وعلى ديبورتيفا مينيرا في الكأس، ثم مايوركا في كأس السوبر.

وفي المقابل، كان يبدو أن برشلونة في طريقه للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني والاقتراب بقوة من التتويج باللقب هذا الموسم، ولكن الفريق تعثر مؤخرا، وحقق انتصارا وحيدا في آخر 7 مواجهات بالدوري، وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز الثالث.

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وأنهى برشلونة بقيادة فليك عام 2024 بهزيمتين أمام ليغانيس وأتلتيكو مدريد، ولكن مع بداية هذا العام تمكن الفريق من تحقيق الفوز في مباراتيه، حيث تغلب على بارباسترو برباعية نظيفة في كأس ملك إسبانيا وعلى بلباو بهدفين نظيفين في قبل نهائي كأس السوبر.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة انتصاراته الأخيرة في تحقيق الفوز على الريال والتتويج بلقبه الـ15 في البطولة.