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رقمان جديدان للمصري عمر مرموش في الدوري الألماني

مرموش رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الألماني (الفرنسية)
11/1/2025

أصبح عمر مرموش أول لاعب مصري وأول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يحرز 14 هدفا خلال موسم واحد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل مرموش هدفا في الدقيقة الـ32 من مباراة فريقه أمام مضيفه سانت باولي عبر تسديدة رائعة، لكنه رفض الاحتفال احتراما لفريقه السابق.

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وتخطى مرموش إنجاز مواطنه محمد زيدان الذي سجل 13 هدفا في الدوري الألماني بقميص ماينز في موسم 2006-2007.

كما بات أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف في أول 16 مباراة من أحد مواسم البوندسليغا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

ويتألق الدولي المصري (25 عاما) مع فريقه في النصف الأول من الموسم الحالي، وسجل 19 هدفا وصنع 12 أخرى في 24 مباراة بجميع المسابقات.

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واقتسم مرموش صدارة قائمة هدافي البوندسليغا مع قائد منتخب إنجلترا وهاري كين هداف بايرن ميونخ برصيد 14 هدفا لكليهما.

المصدر : الألمانية

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