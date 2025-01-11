رقمان جديدان للمصري عمر مرموش في الدوري الألماني

أصبح عمر مرموش أول لاعب مصري وأول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يحرز 14 هدفا خلال موسم واحد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل مرموش هدفا في الدقيقة الـ32 من مباراة فريقه أمام مضيفه سانت باولي عبر تسديدة رائعة، لكنه رفض الاحتفال احتراما لفريقه السابق.

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وتخطى مرموش إنجاز مواطنه محمد زيدان الذي سجل 13 هدفا في الدوري الألماني بقميص ماينز في موسم 2006-2007.

كما بات أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف في أول 16 مباراة من أحد مواسم البوندسليغا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

14 – Omar Marmoush has scored his 14th goal of the Bundesliga season – a new club record for an Eintracht Frankfurt player in the first 16 matchdays of a Bundesliga season. Goalscorer. pic.twitter.com/IfHQHGxVWB — OptaFranz (@OptaFranz) January 11, 2025

ويتألق الدولي المصري (25 عاما) مع فريقه في النصف الأول من الموسم الحالي، وسجل 19 هدفا وصنع 12 أخرى في 24 مباراة بجميع المسابقات.

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واقتسم مرموش صدارة قائمة هدافي البوندسليغا مع قائد منتخب إنجلترا وهاري كين هداف بايرن ميونخ برصيد 14 هدفا لكليهما.