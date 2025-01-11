5 بطولات في 2025 تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي أمام تحدٍ جديد في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات الجماعية والفردية، خلال العام الجديد 2025.

ويقف ميسي على بُعد 5 ألقاب من الوصول إلى 50 بطولة في مشواره، وهو إنجاز، إذا تحقق، سيجعل النجم الأرجنتيني اللاعب الوحيد في التاريخ الحاصل على هذا الكمّ من الألقاب.

وحتى هذه اللحظة تُوج ميسي بـ45 بطولة مع منتخب الأرجنتين والأندية التي دافع عن ألوانها، وهي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي.

Leo Messi. 45 títulos. El futbolista más ganador de la historia. 🐐 pic.twitter.com/IQv23Ul8jS — MLS Español (@MLSes) July 21, 2024

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن "البرغوث" يمكنه تحقيق إنجاز الـ50 بطولة خلال العام الحالي 2025، خاصة أنه سينافس على 6 بطولات محتملة مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

ويستعد إنتر ميامي للمنافسة على لقب الدوري الأميركي في الموسم الجديد المقرر انطلاقه في فبراير/شباط المقبل، بالإضافة إلى درع المشجعين الذي يُمنح سنويا للفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط في موسم الدوري بقسميه الشرقي والغربي قبل انطلاق المرحلة النهائية.

Saluden al único futbolista en TODA la historia que ha conquistado ¡¡45 TÍTULOS OFICIALES!! como profesional. Completó el círculo. Se pasó el juego. Hizo lo NUNCA visto en el deporte más hermoso del mundo. Ya solo queda aceptar y reconocer lo que siempre ha sido evidente:… pic.twitter.com/DNlmpTBOIk — Invictos (@InvictosSomos) July 15, 2024

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كما يُشارك إنتر ميامي في منافسات كأس الدوريات (بطولة تُقام سنويا، وتجمع بين أندية النخبة في أميركا والمكسيك وكندا)، ودوري أبطال الكونكاكاف، إضافة إلى كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة صيف العام الجاري.

وعلى الصعيد الدولي، من المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين (بطل كوبا أميركا 2024) نظيره الإسباني (بطل أوروبا 2024) على كأس السوبر الأوربي اللاتيني المعروف باسم "فيناليسيما".

لكن حتى اللحظة لم يحدد موعد إقامة هذه المباراة، وهناك احتمال وارد لإرجائها حتى عام 2026، بسبب جدول المباريات المزدحم، وفق الصحيفة الإسبانية.

وأتمت الصحيفة "احتمال الفوز بـ5 ألقاب في عام 2025 سيمثل تحديا طموحا للغاية بالنسبة للاعب الأرجنتيني"، الذي حقق كثيرا من الجوائز الفردية أبرزها على الإطلاق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات (رقم قياسي).

👑 Parabéns para #Messi por se tornar o jogador com mais títulos na história do futebol. 👏 🏆🐐 44 troféus, 35 com a camisa do Barça. Você sempre será um dos nossos, gênio! 💙❤️ pic.twitter.com/1j93bL8Lzi — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 20, 2023

وتاليا تفاصيل البطولات الـ45 التي حققها ليونيل ميسي في مسيرته الاحترافية:

منتخب الأرجنتين: 5 بطولات

كأس العالم (1)، كوبا أميركا (2)، كأس السوبر الأوروبي اللاتيني "فيناليسيما" (1)، كأس العالم للشباب تحت 20 عاما (1).

برشلونة الإسباني: 35 بطولة

الدوري الإسباني (10)، كأس ملك إسبانيا (7)، كأس السوبر الإسباني (8)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، كأس العالم للأندية (3).

باريس سان جيرمان الفرنسي: 3 بطولات

الدوري الفرنسي (2)، كأس السوبر الفرنسي (1)

إنتر ميامي الأميركي: بطولتان

كأس الدوريات (1)، درع المشجعين (1)