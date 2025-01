كلاسيكو مغربي بين الجيش والرجاء وأزمة بالأهلي في أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار إلى الكلاسيكو المغربي بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء في قمة حاسمة لكليهما في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، في حين ينشد الترجي التونسي والأهلي وبيراميدز المصريان ومولودية الجزائر الجزائري اللحاق بالهلال السوداني لربع النهائي.

وسيكون الملعب الشرفي لمدينة مكناس مسرحا لمواجهة "كلاسيكو" الكرة المغربية المصيرية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء البيضاوي ضمن المجموعة الثانية، إذ يسعى كل منهما للانتصار الذي سيضمن للجيش تأهله وللرجاء تعزيز آماله، وسط ترقب من ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الذي يسعى لخطف إحدى البطاقتين، والذي سيواجه مضيفه مانيما أونيون الكونغولي الديمقراطي في كينشاسا.

وتعقدت الأمور كثيرا في المجموعة التي يتصدرها الجيش بـ8 نقاط بفارق 3 نقاط أمام ماميلودي، في حين يحتل الرجاء البيضاوي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع مانيما في المركز الرابع بثلاث نقاط.

وطالب مدرب "العسكري" الفرنسي أوبير فيلود لاعبيه بتوخي الحذر لأن التأهل لم يتحقق بعد، مضيفا "الصدارة مريحة، لكن التأهل هو الأهم..".

وكان الجيش تغلّب على الرجاء 2-0 ذهابا، وتعادل معه سلبا في الدوري المحلي، وتاليا سيكون تحت الضغط في ظل صحوة الرجاء ورغبته في الانتصار لإنعاش فرصه في التأهل.

Tomorrow’s Clash! 🏟️

We face #ASFAR at Meknes Stadium. The team is fully prepared 🦅 pic.twitter.com/5fiTC0gD5L

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 10, 2025