كلاسيكو مغربي بين الجيش والرجاء وأزمة بالأهلي في أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار إلى الكلاسيكو المغربي بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء في قمة حاسمة لكليهما في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، فيما ينشد الترجي التونسي، والأهلي وبيراميدز المصريان ومولودية الجزائر الجزائري اللحاق بالهلال السوداني لربع النهائي.

كلاسيكو مغربي مصيري

وسيكون الملعب الشرفي لمدينة مكناس مسرحا لمواجهة "كلاسيكو" الكرة المغربية المصيرية بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء البيضاوي ضمن المجموعة الثانية، اذ يسعى كل منهما للانتصار الذي سيضمن للجيش تأهله وللرجاء تعزيز آماله، وسط ترقب من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي يسعى لخطف إحدى البطاقتين والذي سيواجه مضيفه مانيما اونيون الكونغولي الديموقراطي في كينشاسا.

وتعقدت الأمور كثيرا في المجموعة التي يتصدرها الجيش بـ8 نقاط بفارق 3 نقاط أمام ماميلودي، فيما يحتل الرجاء البيضاوي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويقبع مانيما في المركز الرابع بثلاث نقاط.

وطالب مدرب "العسكري" الفرنسي اوبير فيلود لاعبيه بتوخي الحذر لأن التأهل لم يتحقق بعد، مضيفا "الصدارة مريحة، لكن التأهل هو الأهم..".

وكان الجيش تغلب على الرجاء 2-0 ذهابا، وتعادل معه سلبا في الدوري المحلي، وتاليا سيكون فيلود تحت الضغط في ظل صحوة الرجاء ورغبته في الانتصار لإنعاش فرصه في التأهل.

Tomorrow’s Clash! 🏟️

We face #ASFAR at Meknes Stadium. The team is fully prepared 🦅 pic.twitter.com/5fiTC0gD5L — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) January 10, 2025

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وأشاد المدرب المؤقت واللاعب السابق للرجاء حفيظ عبد الصادق الذي يشرف على الفريق بعد إقالة البرتغالي ريكاردو سابينتو بأداء الفريق في التغلب على ماميلودي في الجولة السابقة، قائلا "الانتصار الأهم تحقق، وقد حسمنا واحدا من 3 نهائيات في سبيلنا للتأهل".

ويدرك "النسر الأخضر" أن الفوز ولا شيء سواه هو المطلوب لهذا حشد عبد الصادق أسلحته في مقدمها الحارس أنس الزنيتي وآدم التفاني ونوفل الزرهوني ويوسف بلعمري ومحمد ازريدة.

وفي حال فوز الرجاء وصنداونز فإن الصراع سيكون مفتوحا حتى الجولة الأخيرة.

أزمة إصابات

ويرزح الأهلي المصري تحت أزمة إصابات تقلق مدربه السويسري مارسيل كولر قبل مواجهة مضيفه ملعب أبيدجان العاجي ضمن منافسات المجموعة الثالثة حيث يأمل في تكرار تفوقه على مضيفه بعد الفوز عليه 4-2 في القاهرة وحجز بطاقته في حال فوز أورلاندو بايريتس الجنوب افريقي على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

ويتصدر اورلاندو الترتيب بثماني نقاط أمام الأهلي الثاني بسبع نقاط وبلوزداد ثالثا بـ6 نقاط وستاد أبيدجان رابعا بنقطة.

📸 مران فريقنا الرئيسي استعدادا لمواجهة استاد أبيدچان في دوري الأبطال 🦅 pic.twitter.com/TQVQoeYVYO — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 10, 2025

وانضم المدافعان المغربيان أشرف داري ويحيى عطية الله إلى قائمة المصابين في تشكيلة كولر التي تضم أيضا عمر كمال، كريم فؤاد، محمد عبد الله وطاهر محمد طاهر فضلا عن محمود عبد المنعم "كهربا" والتونسي علي معلول.

في المقابل يتطلع شباب بلوزداد بعدما ألحق بالأهلي الهزيمة في الجولة السابقة وهي الأولى للفريق المصري بعد 27 مباراة متتالية بلا خسارة، إلى استغلال معنوياته المرتفعة لتخطي عقبة مضيفه اورلاندو في جوهانسبورغ.

ويعي الفريق الجزائري أن الفوز سيضمن له على نحو كبير التأهل، ولهذا يسعى الفريق الذي يقوده المدرب عبد القادر العمراني إلى الظفر بالنقاط الثلاث، لأن أي نتيجة مغايرة قد تقلص حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

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الترجي وبيراميدز

ويمكن لمتصدري المجموعة الرابعة الترجي التونسي وبيراميدز المصري حسم تأهلهما، بشرط فوز كل منهما في الجولة الخامسة، حيث يحل الأول ضيفاً على دجوليبا المالي، والثاني على ساغرادا اسبرانسا الأنغولي.

ويتصدر الترجي بـ7 نقاط وبفارق المواجهتين المباشرتين أمام بيراميدز، بعدما تبادلا الفوز في الجولتين السابقتين، ويأتي ساغرادا ثالثا بـ5 نقاط ودجوليبا رابعا بنقطتين.

وكان الترجي فرط بالتأهل المبكر في الجولة السابقة بسقوطه في الوقت القاتل أمام بيراميدز في القاهرة 1-2، وهي الخسارة التي هزّت أركان النادي.

وسيكون المدرب الروماني لورنتسيو ريغيكامف مطالبا بتصحيح الوضع، حيث كشفت مصادر صحافية عدة أن المدرب أمام الفرصة الأخيرة حيث لاقت خياراته انتقادات واسعة من الادارة والجماهير.

من جهته، يتطلع بيراميدز لمواصلة انتصاراته عندما ينزل ضيفاً على ساغرادا في لواندا وضمان بلوغ دور الثمانية، بالرغم من بعض الغيابات المؤثرة حيث سيفتقد المدرب الكرواتي كرونوسلاف، يورتشيتش الظهير المغربي محمد الشيبي ومهند لاشين ومحمود دونغا ومحمد حمدي بسبب الإصابة.

الهلال المتصدر

ويسعى الهلال إلى ضمان صدارة المجموعة الأولى بعد تأهله في الجولة السابقة، عندما يواجه ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني على ملعب "سيخا ولد بيديا" في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتبدو الفرصة سانحة أمام مولودية الجزائر للاقتراب من ربع النهائي أو التأهل في حال عدم خسارة الهلال، عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي الديموقراطي في الجزائر.

وفقد مازيمبي حظوظه في التأهل وبالتالي فإن لدى "العميد" الجزائري الحافز الأكبر لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره.

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ويتصدر الهلال المجموعة بـ10 نقاط أمام المولودية الثاني بـ5 نقاط ويونغ أفريكانز ثالثا بـ4 نثاط ومازيمبي أخيراً بنقطتين.