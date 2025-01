لماذا طلب نجما برشلونة أراوخو ورافينيا اجتماعا طارئا مع فليك؟

تلقى مدرب برشلونة هانسي فليك، خلال مؤتمره الصحفي عشية مواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، رسالة نصية من رونالد أراوخو ورافينيا تتضمن طلب عقد اجتماع عاجل.

وأصبح مستقبل قلب الدفاع الأوروغواياني وهو أحد مفاتيح برشلونة، غير واضح أكثر من أي وقت مضى، بينما لا يزال رافينيا يثير اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وبينما كان المدرب الألماني يعقد مؤتمرا صحفيا عشية مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، طلب قائد الفريق والمدافع الأوروغواياني، عقد اجتماع عاجل مع مدربهما.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن أحد أعضاء الجهاز الفني، أرناو بلانكو، هو من نقل الرسالة إلى فليك، الذي كان في تلك اللحظة خارج الفندق الذي يقيم فيه فريق البلوغرانا، في موقع المباراة النهائية.

في تلك الأثناء كان فليك يرد على الصحفيين بخصوص مستقبل أراوخو الذي ترددت أنباء عن قرب انتقاله إلى يوفنتوس.

وقال: "الشائعات دائمة منذ وصولي. على المرء أن يكون مهنيا. رونالد عاد من إصابة خطيرة وعلينا الاعتناء به. عاد وهو مهني جدا. ليس من وظيفتي أن أتحدث عن هذا الأمر، لكنني أريده في فريقي. إنه أحد أفضل المدافعين".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرواية الرسمية لنادي برشلونة تتحدث عن اجتماع تخطيطي فقط وليس أكثر.

🚨🚨 During the press conference today, Hansi Flick's assistant Arnau Blanco texted him to inform him that Ronald Araujo and Raphinha wanted to speak with him face to face. [@marca] pic.twitter.com/ev8JU2N25E

— Barça Xtra  (@XtraBarcaa) January 11, 2025