اللاعبون الأعلى قيمة سوقية حسب كل مركز في 2025

كشف موقع "ترانسفر ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين، عن اللاعبين الأعلى قيمة سوقية 2025 بحسب مركز اللعب.

وتصدر موهبة برشلونة لامين جمال قائمة اللاعبين الذين ينشطون في مركز الجناح الأيمن في حين احتل فينيسيوس جونيور المركز الأول كأغلى جناح أيسر في العالم.

فيما يلي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية حسب المركز في 2025:

أغلى حراس المرمى

– السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دورتموند): 40 مليون يورو.

– البرتغالي ديوغو كوستا (بورتو): 40 مليون يورو.

– الجورجي جيورجي مامارداشفيلي (فالنسيا): 40 مليون يورو.

– الإسباني دافيد رايا (أرسنال): 40 مليون يورو.

أغلى مدافع

الفرنسي وليام صاليبا (أرسنال): 80 مليون يورو

أغلى ظهير أيمن

الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 75 مليون يورو.

أغلى ظهير أيسر

الإيطالي فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان): 60 مليون يورو.

أغلى لاعب خط وسط دفاعي

الإسباني رودري (مانشستر سيتي): 130 مليون يورو.

أغلى لاعب خط وسط

الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد): 130 مليون يورو.

أغلى لاعب وسط هجومي

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الإنجليزي جود بلينغهام (ريال مدريد): 180 مليون يورو.

أغلى جناح أيمن

الإسباني لامين جمال (برشلونة): 180 مليون يورو.

أغلى جناح أيسر

البرازيلي فينيسيوس جونيور(ريال مدريد): 200 مليون يورو.

أغلى مهاجم

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 200 مليون يورو.