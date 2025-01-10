كشف موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية عن قائمة أغلى المهاجمين في الكرة العالمية في عام 2025.

ويتصدر ماكينة الأهداف النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي القائمة حيث تقدر قيمته بـ200 مليون يورو.

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كما احتل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد وأحد أفضل الهدافين، المركز الثاني بقيمة 160 مليون يورو.

وتاليا قائمة أغلى 10 مهاجمين في العالم في 2025:

10- الألماني كاي هافرتز (أرسنال): 75 مليون يورو

سجل 104 أهداف في 366 مباراة مع باير ليفركوزن وتشلسي وأرسنال، أي بمعدل هدف كل 3 مباريات ونصف.

9-الفرنسي ماركوس تورام (إنتر ميلان): 75 مليون يورو

تمتع بسجل مماثل لهافرتز من حيث الأهداف في كل مباراة ولم يصل بعد إلى 100 هدف في مسيرته مع النادي (90) وسجله في إنتر هو 28 هدفًا فقط في 69 مباراة.

8-السويدي فيتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 75 مليون يورو

سجل 31 هدفًا في 29 مباراة هذا الموسم. ولديه 74 هدفًا و21 تمريرة حاسمة في 79 مباراة مع النادي البرتغالي.

7-السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل): 75 مليون يورو

أصبح مؤخرًا ثالث أسرع لاعب في نيوكاسل يصل إلى 50 هدفًا، وتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في 89 مباراة. ما يميزه هو بنيته القوية وجودته المذهلة في تسديد الكرة.

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6-النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 85 مليون يورو

يعد أوسيمين أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الأوروبية، وقد طور سمعته كمهاجم قوي منذ أن كان في ليل الفرنسي، ومؤخرًا مع نابولي.

يلعب حاليًا معارًا إلى غلطة سراي، وتمكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من إحراز 139 هدفًا في 239 مباراة، بمتوسط ​​أكثر من هدف في كل مباراة.

5- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 80 مليون يورو

بعد تألقه مع الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، كان ألفاريز لاعبا موثوقا في مانشستر سيتي قبل انتقاله الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد.

سجل اللاعب الشاب 102 هدف في 252 مباراة في سن 24 عامًا.

4- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 90 مليون يورو

يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور برصيد 213 هدفًا.

ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونخ، ارتقى إلى مستوى آخر، محطمًا الأرقام القياسية في عامه الأول.

الآن يبلغ من العمر 31 عامًا، وسجل 20 هدفًا في 20 مباراة هذا الموسم، وشهدت مسيرته الطويلة تحقيق 360 هدفًا في 565 مباراة.

3- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 100 مليون يورو

سجل 137 هدفًا في 306 مباريات مع إنتر لكنه لم يكن هداف الدوري الإيطالي إلا في مناسبة واحدة (2023-2024). يتمتع بقدرة قوية على إنهاء الهجمات بكلتا قدميه.

2- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 160 مليون يورو

لديه حاليا 297 هدفا على مستوى النادي في 394 مباراة فقط وهو رقم قياسي. وعلى الرغم من بدايته البطيئة والمتعثرة في ريال مدريد فإنه من المتوقع أن يكون أحد أفضل الهدافين على الإطلاق.

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 200 مليون يورو

حطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد الأهداف في موسم واحد في أول محاولة له، ويفخر بسجله التهديفي الذي بلغ 246 هدفًا في 307 مباريات، وهولا يزال بعمر 24 فقط.

إذا استمر بنفس المعدل الحالي ولعب بانتظام وبشكل ثابت، فسوف يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.