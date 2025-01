تألق تشيزني يثير حيرة فليك قبل نهائي السوبر الإسباني

أكد تقرير إسباني أن تألق البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة في المباراتين الأخيرتين من شأنه أن يثير حيرة الألماني هانزي فليك مدرب "البلوغرانا" حول هذا المركز الحسّاس في الفترة القليلة القادمة.

وظهر تشيزني للمرة الأولى مع برشلونة في مباراة الفريق ضد بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، قبل أن يشارك أمس الأربعاء أساسيا ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بدلا من زميله إيناكي بينيا، الذي يعتمد عليه فليك كليا منذ إصابة الألماني مارك أندري تير شتيغن قبل 3 أشهر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مشاركة تشيزني ضد بيلباو كانت إحدى أكبر المفاجآت في تشكيلة الفريق الكتالوني، وهو قرار اتخذه فليك بسبب وصول بينيا المتأخر إلى الجلسة التنشيطية التي سبقت المباراة.

وأضافت "لم يتجاهل فليك هذا الخطأ، لذا قرر إبقاء بينيا على مقاعد البدلاء والدفع بتشيزني بدلا منه".

📸- Szczesny got 8.5 and the Man of the match on Sofascore pic.twitter.com/i8H1D2CX0Z

— Ray (@fcb_rayray) January 8, 2025