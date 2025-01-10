موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد قمة المرحلة الـ14 من الدوري السعودي بين الأهلي والشباب والقنوات الناقلة لها.

المباراة ستقام -اليوم الجمعة- على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ويديرها الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الهلال السعودي يحقق إيرادات رعاية قياسية list 2 of 2 يتقدمهم ميسي.. 8 نجوم رفضوا الانتقال إلى الدوري السعودي end of list

تنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة (20:00) الخامسة مساء بتوقيت غرينتش (17:00).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب

البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي والشباب سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 SD

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 23 نقطة وقد حقق 4 انتصارات متتالية منذ خسارة الديربي أمام الاتحاد 0-1 ضمن المرحلة التاسعة.

ويسعى فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى تحقيق فوز ثان تواليا على الشباب، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ 2017، علما أنه كسر في انتصاره الأخير على الشباب سلسلة سلبية قوامها 7 مباريات من دون الفوز عليه.

في حين يدخل الشباب المباراة بقيادة مدربه التركي الجديد المخضرم فاتح تيريم الذي خلف البرتغالي فيتور بيريرا المنتقل إلى تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي، في ثاني مباراة رسمية له بعد مباراة أولى حقق خلالها الفوز على الفيحاء 2-1 في ربع نهائي الكأس.

إعلان

ويأمل الشباب في العودة إلى سكة الانتصارات بالدوري بعد تعادلين وخسارة في المراحل الثلاث الأخيرة، محتلا المركز السادس برصيد 23 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس.