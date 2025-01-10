موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في الموسم الجاري 2024-2025، والقنوات الناقلة.

يقام "الكلاسيكو" كما يطلق عليه، الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث تستضيف السعودية البطولة، وتبدأ العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تأهل برشلونة للمباراة النهائية للسوبر الإسباني بالفوز 2-صفر على أتلتيك بيلباو، الأربعاء، وتأهل ريال مدريد بعد فوزه 3-صفر على ريال مايوركا، الخميس.

القنوات الناقلة لكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

SSC5 HD (تعليق عبد الله الحربي)

MBC Masr 2

MBC مصر

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ77 انتصارا، مقابل 62 لبرشلونة، وانتهت 36 مباراة بالتعادل.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث بـ38 نقطة.