موقف برشلونة من انتقال أراوخو إلى يوفنتوس

أعرب برشلونة عن دهشته بشأن المعلومات المتداولة عن وجود اتفاق مسبق بين لاعبه رونالد أراوخو ونادي يوفنتوس للتعاقد معه، نافيا علمه بذلك.

ويصر برشلونة على أن الأورغوياني لديه اتفاق مسبق مع يوفنتوس، كما يكررون في إيطاليا، رغم علمهم باستيائه من وضعه في الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن أراوخو أخبر زملاءه في غرفة ملابس البارسا برغبته في مغادرة الفريق، وذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2026.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن الفنيين والمسؤولين في برشلونة يشعرون بالدهشة من المعلومات المستمرة القادمة من تورينو.

وأكدت أن النادي الكتالوني يعلم أن اللاعب الذي لم يلعب دقيقة واحدة في نصف نهائي كأس السوبر أمام أتلتيك، غير سعيد إلى حد ما بوضعه في النادي وبسبب المشاكل الكبيرة التي تواجه تجديد عقده.

لكنهم يرفضون فكرة التفاوض "من تحت الطاولة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية مختلفة أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مسبق مع أراوخو، الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2026، من أجل الانتقال خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يتولى فريق "أليانز ستاديوم" تنفيذ العقد كاملا مع اللاعب خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب مصادر في إيطاليا، فإن الدولي الأوروغوياني، الذي يوجد تحت رادار أرسنال، أعطى بالفعل موافقته على هذه العملية.

🚨⚪️⚫️ Juventus are insisting for Ronald Araujo deal with more contacts planned with Barcelona to speed up talks. He’s the main target as centre back.

Benfica are still not opening the doors for Antonio Silva’s exit in January window at this stage. 🚫🇵🇹 pic.twitter.com/3Qh1QEC4Vf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025