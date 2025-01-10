هل كان تهديد لاعبي برشلونة بـ"العصيان" وراء تسجيل أولمو؟

منح المجلس الأعلى للرياضة نادي برشلونة لكرة القدم التصريح العاجل لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور، واضعا حدا لأسابيع من عدم اليقين بخصوص مصير اللاعبين.

وقوبل القرار بالترحيب في برشلونة، لأن تداعيات منع أولمو من اللعب لن تقتصر على النادي الكتالوني فقط، بل تطال منتخب إسبانيا أيضا. حيث هدد عدد من لاعبي برشلونة الدوليين بخوض إضراب إن لم يتم تسجيل النجم الإسباني.

ففي حلقة حديثة من برنامج "أونز" (Onze) -الذي يبث على قناة "إيسبورت 3″- تم الكشف عن أن العديد من لاعبي برشلونة، الذين يمثلون المنتخب الإسباني، كانوا على استعداد للقيام بـ"عصيان" وعدم الرد على استدعاءات المنتخب الإسباني في مارس/آذار المقبل لخوض ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين المعنيين غافي، وبيدري، ومارك كاسادو، وباو كوبارسي، ولامين جمال، وفيرمين لوبيز، وهم جميعا يعتبرون حيويين بالنسبة للمنتخب الإسباني.

وجاء موقف هؤلاء تضامنا مع أولمو، الذي لعب دورا حاسما في فوز إسبانيا بقلب بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي بتسجيله 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وقال خواكين ماروتو، نائب رئيس تحرير صحيفة "آس" الصادرة في مدريد، إن هؤلاء "كانوا سيدافعون عن داني أولمو ولن ينضموا إلى المنتخب".

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وأشار إلى أن الرواية الرسمية لهذا "العصيان" الاحتجاجي، كانت تتمثل في تبرير غياب هؤلاء اللاعبين بإصابات بسيطة وعليه جاء قرار المجلس الأعلى للرياضة، من أجل تجنب هذا السيناريو.

وكانت رابطة الليغا منعت برشلونة من تسجيل أولمو وفيكتور بداية من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، لعدم استيفاء الشروط المالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني مؤخرا.