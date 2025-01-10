موعد مباراة الهلال ضد العروبة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد العروبة في الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب العروبة في مدينة الجوف، وتبدأ الساعة 4:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و3:45 مساء حسب توقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تبث قنوات "إس إس سي" الرياضية السعودية المباراة على الهواء مباشرة.

وتأتي المباراة بعد أيام من خسارة الهلال أمام الاتحاد بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني، ويحتل العروبة المركز الـ13 بـ13 نقطة.

والتقى الفريقان 4 مرات، فاز الهلال في 3 مباريات والعروبة بمباراة واحدة.