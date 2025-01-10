ماسكيرانو: من المستحيل التفكير في ضم نيمار

اعتبر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، أنه "من المستحيل التفكير" في التعاقد مع البرازيلي نيمار لمزاملة النجم ليونيل ميسي الموسم المقبل، مع اتجاه النادي إلى ضم مجموعة لاعبين جدد.

وعادت الشائعات التي تربط نيمار بالانتقال إلى ميامي لإعادة تشكيل خط هجوم برشلونة الإسباني القديم "إم إس إن" مع ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، للظهور في الأيام الأخيرة.

وتحدث البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع الهلال السعودي حاليا، عن هذه الشائعات في مقابلة مع "سي إن إن" الأميركية، قال فيها "بالطبع، اللعب مجددا مع ميسي وسواريز سيكون أمرا لا يصدق. هما صديقاي، وما زلنا نتحدث مع بعضنا".

وأضاف: "سيكون من المثير إحياء هذا الثلاثي. أنا سعيد في الهلال، وسعيد في السعودية، لكن من يدري. كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

لكن كلفة التعاقد مع الثلاثي وقواعد رواتب الدوري الأميركي تعني أن ميامي ليس في وضع يمكّنه من ضم نيمار بعقد "اللاعب المعين" (نظام يسمح للأندية بتجاوز سقف الرواتب المحدد من قبل الدوري لعدد محدد من اللاعبين)، المماثل لعقد ميسي.

وقال ماسكيرانو إن واقع وضع الفريق يعني أنه لا توجد حاليا إمكانية لضم اللاعب البالغ 32 عاما الذي عانى إصابات أبعدته طويلا عن الملاعب بعد تعاقده مع الهلال.

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وأضاف الأرجنتيني الذي خلف مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو ولعب في نفس الفريق الكتالوني الذي ضم الثلاثي "بالطبع، نيمار لاعب رائع. كل فريق في العالم يريده. ولكن، في هذه اللحظة، تعرفون قواعد رواتب الدوري الأميركي. لذا، بالنسبة لنا، من المستحيل التفكير فيه الآن".

🇺🇸 L'entraîneur de l'Inter Miami Javier Mascherano a mis un terme aux espoirs de Neymar de rejoindre Suarez et Messi lors du mercato hivernal. L'Argentin a rappelé que le salary-cap imposé en MLS ne permettrait pas de faire venir l'attaquant brésilienhttps://t.co/Z1QcZvnQvc — RMC Sport (@RMCsport) January 10, 2025

"حقبة مختلفة"

بدوره، قال سواريز "من الواضح أن الجميع يعرف من هو نيمار كلاعب، وما قدمناه عندما كنا معا. اليوم نحن في حقبة مختلفة، أكبر سنا بكثير مما كنا عليه في ذلك الوقت، ولكنك دائما تشعر بالحماس لوجود لاعب مثله وللجودة التي يمكن أن يجلبها للفريق".

وتابع: "بعد ذلك، كما قال هو وكما سيقول الجميع، يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، هي توقعات وآمال.. ولكن من الصعب جدا ومعقد جدا تحقيقها".

ويبدو أن ماسكيرانو يحمل أهدافا أقل تواضعا، بدلا من التخلي عن بعض اللاعبين لفتح مجال التعاقد مع نيمار براتب كبير.

كان ميامي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية (بلاي أوف) على يد أتلانتا يونايتد، وتخلى عن عدد من المدافعين منذ أن تولى ماسكيرانو المسؤولية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وعند سؤاله عما إذا كان يسعى لجلب تعزيزات لخط الدفاع، قال "نحن نعمل على ذلك".

وأردف: "لديّ إيمان وأنا شبه متأكد من أنه في الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من بعض التعزيزات التي طلبناها، ومن هناك يمكننا البدء في تشكيل الفريق لبدء الموسم التحضيري".