بعد توقف النشاط الرياضي في السودان نحو 21 شهرا، استؤنفت الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في 4 مدن، في حين يلعب قطبا الكرة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني وسينضمان لمنافسات أندية النخبة في داخل البلاد لاحقا.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، توقف النشاط الرياضي في السودان، وانتقل المنتخب الوطني إلى خارج البلاد استعدادا لأمم أفريقيا وبطولة أفريقيا للمحليين.

ولم يكتمل موسم 2022-2023 لكرة القدم في السودان بسبب الحرب، وأعلن اتحاد اللعبة لاحقا أن الأندية التي تمثل البلاد في المنافسات الأفريقية 2023-2024 بناء على الترتيب الأخير لجدول الدوري قبل التوقف، حيث حل الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا.

وبسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد، وافق الاتحاد الموريتاني مشاركة قطبي كرة القدم السودانيين الهلال والمريخ بالدوري المحلي بشكل رسمي، من أجل أن يبقيا في أجواء المنافسات.

وفي حال تصدر فريق سوداني للترتيب النهائي لا يعني فوزه بالدوري الموريتاني، بل سيذهب اللقب إلى النادي الموريتاني الأعلى نقاطا.

وانطلقت مساء الجمعة بطولة الدوري الممتاز في 8 مدن على مستوى السودان من خلال 4 مجموعات، في كوستي وربك بولاية النيل الأبيض في وسط البلاد وأبو حمد وبربر بولاية نهر النيل ودنقلا وكريمة في شمال البلاد والقضارف وكسلا في شرق السودان.

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وسينضم الهلال والمريخ إلى المنافسة في جولات النخبة لتحديد ممثل السودان في البطولات الأفريقية والعربية.

عودة المنتخب السوداني

واستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس قيادات الاتحاد العام لكرة القدم السوداني برئاسة معتصم جعفر رئيس الاتحاد.

وقال جعفر، في تصريح صحفي، إن وفد الاتحاد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة بمناسبة تأهل منتخب السودان لأكبر بطولتين على مستوى الاتحاد الأفريقي هما كأس الأمم بالمغرب وبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، معربا عن سعادته بوصول منتخب السودان لهذه المرحلة في ظل التحديات التي تواجه البلاد حاليا.

وقال معتصم: "إنه بعزيمة وإصرار وجهد اللاعبين وخبرة وحنكة الجهاز الفني بقيادة المدرب كواسي أبياه، استطاع منتخب السودان بلوغ هذه المرحلة من التأهل لهاتين البطولتين".

وتعهد بمواصلة الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات، ومواصلة السير أيضا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق مارس/آذار المقبل.

وأضاف جعفر أنه أطلع البرهان على خطط وبرامج ومشروعات الاتحاد وأهمها كيفية اللعب داخل السودان وإعادة تأهيل ملعب كريمة في شمال البلاد حتى يلعب المنتخب السوداني لكرة القدم مبارياته المقبلة داخل البلاد.

ويعتبر السودان سادس منتخب عربي ضمن بشكل رسمي المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 برفقة منتخبات مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وجزر القمر.

الهلال يتصدر

وتأهل الهلال السوداني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتصدره المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، ولعب الفريق السوداني مبارياته في موريتانيا باعتبارها أرضه الافتراضية.

وسيلعب الهلال مباراته قبل الأخيرة في هذه الجولة الأحد المقبل أمام فريق يانغ أفريكانز التنزاني من أجل تعزيز صدارته لمجموعته.

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وكان فريق المريخ السوداني ودّع مبكرا دوري أبطال أفريقيا، عقب خسارته 0-2 أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بملعب مولاي الحسن بالرباط.