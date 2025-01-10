شاهد.. مورينيو يلقي خطابا تحفيزيا بعد مباراة في كأس تركيا

ألقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي خطابا مشجعا لفريق قاسم باشا بعد الفوز عليه 3-0 أمس الخميس في منافسات كأس تركيا لكرة القدم.

وعلى ملعب رجب طيب أردوغان سجل المغربي يوسف النصيري ويوسف أكجيجيك وبارتوج إلماز ثلاثية فوز فنربخشة.

ويبدو أن مورينيو المدرب السابق لتشلسي وروما وتوتنهام كان معجبا بروح فريق قاسم باشا الشاب ونضاله، وبعد صفارة النهاية دخل إلى أرض الملعب واتجه مباشرة إلى لاعبي الخصم، وشوهد وهو يلقي خطابا تحفيزيا للحاضرين.

وعلق مورينيو على لقائه باللاعبين الشباب لقاسم باشا "لقد هنأت لاعبي قاسم باشا، لم نتمكن من التسجيل في الشوط الثاني، لقد قاتلوا بشكل جيد، لقد كانوا منظمين للغاية دفاعيا، وعملوا كالساعة".

وتم تداول اللفتة المفاجئة والمحببة من مورينيو عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى المتابعون إعجابهم بتصرفات "السبيشال ون".

وكتب أحد المشجعين "مورينيو يمدح الفريق المنافس رغم فوزه عليه، يا لها من لفتة خاصة من رجل خاص"، وقال آخر "إنه حقا رجل خاص".

وعلق ثالث "لقد فعل ذلك لأن فنربخشة لعب بالفريق الأول، وقاسم باشا لعب بفريق تحت 19 عاما، وقد بذلوا جهدا شجاعا".

Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Kasımpaşalı futbolculara bir konuşma yaptı. pic.twitter.com/NWWrdlkUTY — Ceyhun Samet Yüksel (@ceyhunsamety) January 9, 2025

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وقال رابع "إذا أعطينا السياق الكامل لهذا الأمر فإنه منطقي تماما، لعب فنربخشة ضد قاسم باشا بتشكيلة أساسية قوية، في حين اضطر قاسم باشا إلى إشراك لاعبيه تحت 19 عاما، وكان العديد منهم يخوضون مباراتهم الأولى على المستوى الاحترافي، أداء رائع من جوزيه".

وأضاف خامس "الشخص المميز يحب اللعبة حقا".

وعلى الأرجح، لن ينسى شباب فريق قاسم باشا تلك اللحظة التي أظهر فيها مورينيو جانبا أكثر إشراقا في فترة مضطربة بتركيا.

مورينيو يثير الجدل في الدوري التركي

وأثار المدرب البرتغالي غضب البعض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما ألقى كلمة لمدة 8 دقائق بعد المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 على طرابزون سبور حول التحكيم.

وقال مورينيو غاضبا "اليوم، كان رجل المباراة هو (حكم الفيديو المساعد) أتيلا كاراوجلان".

"نحن لا نريده لأن رائحته كريهة، نحن لا نريده في الملعب، ولا حتى في تقنية الفيديو".

وأضاف أن الفساد مستشرٍ داخل كرة القدم التركية "أعرف ما قيل لي، حتى قبل مجيئي"، وقال "لم أصدق، الأمر أسوأ مما قيل لي، لكنني أفضّل أن أكون على هذا الجانب، إنه أكثر صعوبة".

ويتصدر غلطة سراي حامل لقب الدوري التركي الممتاز جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فنربخشة قبل 19 مباراة من نهاية الموسم.