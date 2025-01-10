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ثنائية زيدان ومبابي.. حلم الفرنسيين بعد انتهاء حقبة ديشان

المدرب زين الدين زيدان واللاعب الفرنسي كيليان مبابي zinedine Zidane kylian mbappe
زيدان (يسار) مرشح بقوة لقيادة منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026 (الجزيرة)
10/1/2025

علت أصوات الصحافة ونجوم كرة القدم في البلاد للمطالبة بتولي زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا عقب إعلان ديدييه ديشان عزمه الرحيل عن "الديوك" بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وكان زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكن الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي نويل لو غرايت مدد عقد ديشان "بشكل مفاجئ" حتى انتهاء المونديال المقبل.

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وبدأت الصحافة الفرنسية حملة من أجل هذه الغاية، خاصة أن زيدان رفض الكثير من العروض لتدريب الأندية والمنتخبات الوطنية بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021 من أجل فرنسا.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كانت أول من دعم باتجاه تولي زيدان تدريب "الديوك" رغم أنه لم يدلِ بأي تصريح علني في الساعات الأخيرة.

ووضعت الصحيفة صورة كبيرة لزيدان على الغلاف في عددها الصادر اليوم الخميس، كما نشرت نتائج استطلاع صوّت من خلاله 70% من قرائها على أن "زيزو" هو البديل المثالي لديشامب، وهذا دليل على "الحب الذي يكنّه الفرنسيون لواحد من أعظم أساطيره الكروية".

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وفي الساعات القليلة الماضية أبدى إيمانويل بيتي وكريستوفر دوغاري نجما فرنسا السابقين دعمهما لزيدان الذي ما زال محافظا على صمته في العلن، لكنه في الخفاء لم ينكر حلمه بقيادة منتخب "الديوك" الذي قاده إلى الفوز بكأس العالم 1998 لأول مرة في تاريخه.

وأبرزت صحيفة "ليكيب" تصريحات مقربين من زيدان قالوا فيها "دائما كان يقول (زيزو) إنه لا يوجد شيء أفضل من منتخب فرنسا".

ويدرك مسؤولو الاتحاد الفرنسي أنه تتوفر حاليا جميع الظروف من أجل تولي زيدان هذه المهمة، خاصة أن المرشح الآخر تيري هنري لا يتمتع بنفس قوة زيدان، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

مبابي أكبر المستفيدين

وترى الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد هو أحد أكبر المستفيدين من وصول زيدان المحتمل لتدريب فرنسا، خاصة بعد أن توترت العلاقة بينه وبين ديشان في الشهور القليلة الماضية، إذ لم يتم استدعاؤه لآخر فترتين دوليتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وقال زيدان قبل عام ونصف "عندما تكون مدربا وهناك لاعب مثل كيليان بالطبع فإنك تريد تدريبه، قد يحدث ذلك يوما ما، أنا معجب بما يفعله، إنه لاعب قوي".

وأشارت "آس" إلى أن الإعجاب متبادل بين الطرفين، مما من شأنه أن يعزز مكانة مبابي في منتخب فرنسا، خاصة أن "زيزو" هو من جلب اللاعب عندما كان في سن 13 عاما إلى مرافق ريال مدريد لأول مرة.

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وقالت "زيدان هو من أشعل شرارة قدوم مبابي إلى ريال مدريد قبل سنوات، في المقابل حاول اللاعب استقطاب المدرب إلى باريس سان جيرمان عام 2022، وفي ذلك الوقت كان زيزو يركز فقط على تدريب منتخب فرنسا".

وعندما تعاقد ريال مدريد مع مبابي في الصيف الماضي حضر زيدان حفل تقديم اللاعب في يوليو/تموز 2024 وقدّم له دعما كاملا.

وأتمت الصحيفة الإسبانية "في غضون 18 شهرا سيتمكن زيدان من تحقيق حلمه وهو قيادة المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على مبابي الذي عُيّن قائدا بعد كأس العالم في قطر وأصبح قائدا للجيل الجديد من لاعبي الديوك، هو الخيار المرغوب بشدة بالنسبة للفرنسيين الذي يأملون إعادة قوة الفريق التي تناقصت بسبب أسلوب لعب ديشان".

المصدر : مواقع إلكترونية

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