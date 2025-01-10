ثنائية زيدان ومبابي.. حلم الفرنسيين بعد انتهاء حقبة ديشان

علت أصوات الصحافة ونجوم كرة القدم في البلاد للمطالبة بتولي زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا عقب إعلان ديدييه ديشان عزمه الرحيل عن "الديوك" بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وكان زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكن الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي نويل لو غرايت مدد عقد ديشان "بشكل مفاجئ" حتى انتهاء المونديال المقبل.

Zinedine Zidane has finally revealed his true feelings about the possibility of managing the France national team. Read more ▶️ https://t.co/yQs3jdRpJQ pic.twitter.com/jTuccR7kSX — KickOff Online (@KickOffMagazine) June 13, 2023

وبدأت الصحافة الفرنسية حملة من أجل هذه الغاية، خاصة أن زيدان رفض الكثير من العروض لتدريب الأندية والمنتخبات الوطنية بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021 من أجل فرنسا.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كانت أول من دعم باتجاه تولي زيدان تدريب "الديوك" رغم أنه لم يدلِ بأي تصريح علني في الساعات الأخيرة.

ووضعت الصحيفة صورة كبيرة لزيدان على الغلاف في عددها الصادر اليوم الخميس، كما نشرت نتائج استطلاع صوّت من خلاله 70% من قرائها على أن "زيزو" هو البديل المثالي لديشامب، وهذا دليل على "الحب الذي يكنّه الفرنسيون لواحد من أعظم أساطيره الكروية".

« Qu'il revienne » en une du journal L'Équipe du jeudi 9 janvier 2025 pic.twitter.com/IhElrPI0VN — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2025

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وفي الساعات القليلة الماضية أبدى إيمانويل بيتي وكريستوفر دوغاري نجما فرنسا السابقين دعمهما لزيدان الذي ما زال محافظا على صمته في العلن، لكنه في الخفاء لم ينكر حلمه بقيادة منتخب "الديوك" الذي قاده إلى الفوز بكأس العالم 1998 لأول مرة في تاريخه.

وأبرزت صحيفة "ليكيب" تصريحات مقربين من زيدان قالوا فيها "دائما كان يقول (زيزو) إنه لا يوجد شيء أفضل من منتخب فرنسا".

ويدرك مسؤولو الاتحاد الفرنسي أنه تتوفر حاليا جميع الظروف من أجل تولي زيدان هذه المهمة، خاصة أن المرشح الآخر تيري هنري لا يتمتع بنفس قوة زيدان، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

🚨🚨 LES PRÉTENDANTS POUR LE POSTE DE SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 👔🇫🇷 🇫🇷 Zinédine Zidane (favori)

🇫🇷 Thierry Henry

🇫🇷 Bruno Genesio

🇫🇷 Franck Haise (@lequipe) pic.twitter.com/yKTKyk09oQ — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 8, 2025

مبابي أكبر المستفيدين

وترى الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد هو أحد أكبر المستفيدين من وصول زيدان المحتمل لتدريب فرنسا، خاصة بعد أن توترت العلاقة بينه وبين ديشان في الشهور القليلة الماضية، إذ لم يتم استدعاؤه لآخر فترتين دوليتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

Mbappé approuve : Zidane à la tête des Bleus ? ⚽ 👉 https://t.co/gHUU4FTnMc pic.twitter.com/Yeocdiv97O — Foot 365 (@foot365) January 9, 2025

وقال زيدان قبل عام ونصف "عندما تكون مدربا وهناك لاعب مثل كيليان بالطبع فإنك تريد تدريبه، قد يحدث ذلك يوما ما، أنا معجب بما يفعله، إنه لاعب قوي".

وأشارت "آس" إلى أن الإعجاب متبادل بين الطرفين، مما من شأنه أن يعزز مكانة مبابي في منتخب فرنسا، خاصة أن "زيزو" هو من جلب اللاعب عندما كان في سن 13 عاما إلى مرافق ريال مدريد لأول مرة.

🌟 El vídeo que nunca habíamos visto. 🐢 Mbappé siendo entrenado por Zidane. pic.twitter.com/2rVqUVJQTL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2024

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وقالت "زيدان هو من أشعل شرارة قدوم مبابي إلى ريال مدريد قبل سنوات، في المقابل حاول اللاعب استقطاب المدرب إلى باريس سان جيرمان عام 2022، وفي ذلك الوقت كان زيزو يركز فقط على تدريب منتخب فرنسا".

وعندما تعاقد ريال مدريد مع مبابي في الصيف الماضي حضر زيدان حفل تقديم اللاعب في يوليو/تموز 2024 وقدّم له دعما كاملا.

وأتمت الصحيفة الإسبانية "في غضون 18 شهرا سيتمكن زيدان من تحقيق حلمه وهو قيادة المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على مبابي الذي عُيّن قائدا بعد كأس العالم في قطر وأصبح قائدا للجيل الجديد من لاعبي الديوك، هو الخيار المرغوب بشدة بالنسبة للفرنسيين الذي يأملون إعادة قوة الفريق التي تناقصت بسبب أسلوب لعب ديشان".