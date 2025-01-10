لاعب توتنهام بينتانكور يغادر المستشفى بعد إصابة خطيرة في الرأس

غادر الأوروغواياني رودريغو بينتانكور لاعب وسط توتنهام، المستشفى الذي خضع فيه للعلاج بعد سقوطه بشكل خطير برأسه على الأرض، أثناء مواجهة ليفربول، في مسابقة الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

وقال الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام في مؤتمر صحفي، الجمعة، استعدادا للقاء تاموورث في كأس الاتحاد الإنجليزي: "سأبدأ برودريغو، الأخبار جيدة للغاية، لقد كان في المستشفى وأجروا جميع الاختبارات للتأكد من أنه بخير، إنه في المنزل ويشعر بأنه بخير".

وتابع بوستيكوغلو: "لحسن الحظ يبدو أنه كان ارتجاجا في المخ وليس أكثر من ذلك، علينا أن نتبع البروتوكولات والآن سيكون هناك أسبوعان يتعين علينا فيهما التأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "لقد كان الأمر صعبا، وخاصة للاعب بيدرو بورو الذي كان أول من وصل إلى هناك، لقد كان يعلم أن الموقف مؤلم، أعتقد أن اللاعبين تعاملوا مع الأمر بشكل جيد، كما تعامل الفريق الطبي مع الأمر بشكل جيد، وكما قلت، لحسن الحظ، كل شيء على ما يرام".

يشار أن بينتانكور، سقط أرضا بشكل خطير أثناء ركلة ركنية، خلال الفوز 1-0 على ليفربول، الأربعاء الماضي، وتلقى العلاج لمدة 9 دقائق على أرضية الملعب، حتى خرج على محفة ونقل إلى المستشفى.

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وبعدها بساعات معدودة، أكد توتنهام أن لاعبه كان في حالة وعي ويتحدث، انتظارا لظهور نتائج الفحوص، قبل أن ينشر اللاعب نفسه في اليوم التالي، صورة له من داخل المستشفى.