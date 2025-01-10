بهدف بعد 42 ثانية.. توني مهاجم الأهلي يدخل تاريخ الدوري السعودي

حقق إيفان توني إنجازا بعدما سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ فريقه الأهلي بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وافتتح توني التسجيل أمام الشباب بضربة رأس مستغلا عرضية مثالية لعبها رياض محرز من الجانب الأيمن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وكشفت إحصائية، أشارت إليها رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس)، أن هدف توني الذي جاء بعد 42 ثانية من بداية اللقاء "أسرع هدف في تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي".

وأضافت أنه "ثاني أسرع أهداف الأهلي في تاريخ المسابقة" بفارق 10 ثوان خلف هدف عمر السومة أمام الرائد في 2014.