بهدف بعد 42 ثانية.. توني مهاجم الأهلي يدخل تاريخ الدوري السعودي
10/1/2025
حقق إيفان توني إنجازا بعدما سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ فريقه الأهلي بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وافتتح توني التسجيل أمام الشباب بضربة رأس مستغلا عرضية مثالية لعبها رياض محرز من الجانب الأيمن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
هددددددف⚽!
مبكرًا بالدقيقة الأولى.. الأهلي يسجل برأسية توني ⚽🔥
الأهلي 1 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الشباب | #SSC pic.twitter.com/ZQtkVUyUq0
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2025
وكشفت إحصائية، أشارت إليها رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس)، أن هدف توني الذي جاء بعد 42 ثانية من بداية اللقاء "أسرع هدف في تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي".
وأضافت أنه "ثاني أسرع أهداف الأهلي في تاريخ المسابقة" بفارق 10 ثوان خلف هدف عمر السومة أمام الرائد في 2014.
المصدر : رويترز