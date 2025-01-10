اتفاق شخصي بين المصري مرموش ومانشستر سيتي

توصل عمر مرموش إلى اتفاق شخصي مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، وفقا لما ذكرته قناة سكاي سبورتس ألمانيا.

وأشارت القناة إلى أنه يتوجب على النادي الإنجليزي الآن التفاوض مع الفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت على شروط الانتقال المحتمل للمهاجم المصري.

ويتألق الدولي المصري (25 عاما) مع فريقه في النصف الأول من الموسم الحالي، وسجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين في 24 مباراة في جميع المسابقات.

ومنذ رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، افتقر مانشستر سيتي إلى الخيارات في الهجوم، لذلك يبحث عن مهاجم مثل مرموش يكون متعدد المهارات.

لا يوجد اتفاق بين الناديين حتى الآن

ويتوقع المصدر ذاته أن يطلب آينتراخت فرانكفورت -الذي يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري الألماني خلف بايرن ميونخ وباير ليفركوزن- 80 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الذي وصل مجانا من فولفسبورغ في صيف 2023.

في المقابل، يعتبر السيتي أن 50 مليون يورو كافية لإغراء مرموش -الذي يحظى بتقدير كبير من المدرب بيب غوارديولا- ويتوقع، في حالة التوقيع معه، أن يشكل قوة ضاربة إلى جانب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

بعد المرور بفترة معقدة للغاية، مع سلسلة من 5 مباريات دون تحقيق أي فوز، استعاد "السيتيزنز" مؤخرا بريقه بالفوز على ليستر 2-0 ووست هام 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ورغم الصحوة يعتزم غوارديولا تعزيز صفوف الفريق بتعاقدات جديدة هذا الشتاء، وأوضح في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في قناة أمازون برايم: "نحن بحاجة إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد".

وتابع المدرب الإسباني: "لدينا صعوبات خاصة في الدفاع وفي الوسط. وأعتقد أنه يتعين علينا القيام بذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا. فترة الانتقالات الشتوية ليست سهلة".

وبدأ سيتي العام الجديد بشكل إيجابي وحقق فوزه العاشر في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، لكن بفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر وفي جعبته أيضا مباراة مؤجلة.