إيقاف هداف نورويتش سيتي بسبب تصرف مشين

تقرر إيقاف الإسباني بورخا ساينز، لاعب فريق نورويتش سيتي الإنجليزي، لمدة 6 مباريات، الجمعة، بعد اعترافه بالبصق على أحد اللاعبين المنافسين، خلال مباراة لناديه الشهر الماضي.

وأصدر ساينز 23 عاما، الذي يتصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب) برصيد 15 هدفا، اعتذارا بعد إعلان قرار اتحاد كرة القدم الإنجليزي العقوبة المفروضة عليه.

وبصق ساينز الذي فرضت عليه غرامة مالية أيضا قدرها 14.8 ألف دولار، على كريس ميفام، مدافع فريق سندرلاند، في الشوط الثاني من عمر المباراة التي خسرها نورويتش 1-2 في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال ساينز في بيان: "البصق على الخصم أمر خارج عن شخصيتي تماما، ورد فعلي في تلك اللحظة كان غير مقبول. أنا آسف بشدة على أفعالي وأتحمل المسؤولية الكاملة".

وأضاف لاعب نورويتش "أعتذر بشكل مباشر للاعب المنافس كريس ميفام عن سلوكي. بالإضافة إلى ذلك، أقدم اعتذاري لزملائي في الفريق وطاقم التدريب وجماهيرنا. أشعر بخيبة أمل شديدة في نفسي لأنني خذلتكم جميعا من خلال سلوكي".

ويحتل نورويتش المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه يبتعد بـ4 نقاط فقط عن المراكز التي تصعد بأصحابها للتصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر أن نورويتش سوف يستضيف برايتون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.