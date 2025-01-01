لاعبو البحرين بعد تخطي الكويت: هدفنا التتويج بـ"خليجي 26″
عبّر لاعبو منتخب البحرين عن فرحتهم بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بعد الفوز على الكويت 1-0 أمس الأحد في نصف النهائي، ليواجه في اللقاء الختامي منتخب عُمان الذي فاز على السعودية.
وقال محمد عادل لاعب المنتخب البحريني إن تكاتف اللاعبين وإصرارهم على الفوز مكنهم من الفوز على المنتخب الكويتي الذي كان يخوض اللقاء على أرضه وبين جمهوره.
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وشدد عادل على أن المباراة النهائية ضد عُمان ستكون صعبة شأن أي مواجهة نهائية، ولذلك سنعمل على التحضير بشكل مكثف لها من أجل إكمال الفرحة والتتويج بالكأس.
أما اللاعب محمد الرميحي فأثنى على دعم ومؤازرة الجمهور البحريني المنتخب رغم قلة عدده مقارنة بالمشجعين الكويتيين الذين ملؤوا معظم المدرجات، وقال إن لاعبي "الأحمر" سيبذلون كل جهد ممكن من أجل إهدائهم كأس البطولة بعد أيام.
بدوره، قال اللاعب إبراهيم فتال إن اللاعبين قدّموا أفضل ما لديهم من أجل الفوز على الكويت، وتحقق لهم ما أرادوا في نهاية المطاف.
وشدد اللاعب عبد الوهاب المالود على أنه وزملاءه لعبوا على التفاصيل الصغيرة، خصوصا بعد طرد اللاعب مهدي عبد الجبار بداية الشوط الثاني، وأكد أن تفكيرهم منصب حاليا على المباراة النهائية.
في المقابل، أبدى مشاري الغنام لاعب المنتخب الكويتي حسرته على الخسارة، وقال إن طموح زملائه كان إسعاد جماهير "الأزرق" وبلوغ نهائي كأس الخليج، لكن التوفيق لم يحالفهم، مقدما تهنئته للمنتخب البحريني على الفوز.