موعد "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في الجولة 23 للدوري الإيطالي لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة التي يطلق عليها "ديربي الغضب" اليوم الأحد الثاني من فبراير/شباط الجاري على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، وتنطلق الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر، ويديرها الحكم الإيطالي دانيلي شيفي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان

AD SPORTS Premium 1 (تعليق فارس عوض)

AD SPORTS Premium 2 (تعليق حازم عبدالسلام)

Sky Sport Calcio 1

Sport TV3 Portugal

Sport 2 Czechia

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمراسم عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب في الدور الأول للدوري الإيطالي بفوز ميلان 2-1.

ودائما ما تحفل مباريات "ديربي الغضب" بالندّية بين الفريقين مع تفوق بسيط لإنتر ميلان في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ49 انتصارا مقابل 45 لميلان، وانتهت 26 مباراة بالتعادل.

وإذ يتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، يحتل ميلان المركز السابع بـ37 نقطة.