هاري كين يسجل زيادة في صافي ثروته الشخصية

يواصل قائد منتخب إنجلترا وهداف بايرن ميونخ هاري كين جني الأموال داخل المعلب وخارجه، حيث تجاوزت ثروته الشخصية 114 مليون دولار وفقا لأحدث المعطيات.

وكان مهاجم بايرن ميونخ، البالغ من العمر 31 عامًا، يحتل رقم 35 في قائمة "صنداي تايمز" لأغنى الرياضيين في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام – بثروة صافية تبلغ 94 مليون دولار. لكنه أضاف لها 13.58 مليون دولار من صفقات الرعاية من خلال شركته لحقوق الصور.

كما حصل كين على 4.53 ملايين دولار كأجور من نادي بايرن الألماني في حين ارتفعت قيمة شركته العقارية بمقدار 2.52 مليون دولار لتصل إلى 18.87 مليون دولار.

إلى جانب ذلك حصل الدولي الإنجليزي على مبالغ مالية من شركات أمثال "نايكي" و"مارس" لتصل ثروته الشخصية إلى 114 مليون دولار.

شركات وشراكات

بالإضافة إلى تأسيس شركاته الخاصة، يمتلك كين أسهما في علامات تجارية عالمية ضخمة أمثال "كادبوري" و"أمازون" و"توبس".

كما يستثمر كين في العلامة التجارية للملابس الصديقة للبيئة "ريفلو" Reflo وشركة الدونات منخفضة السعرات الحرارية "أوربن ليجند" (Urban Legend).

وتُظهر الأرقام المقدمة من شركته "كومبني هاوس" (Companies House) هذا الأسبوع أنه تم استلام أموال نقدية وأصول بقيمة 13.84 مليون دولار خلال 12 شهرًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ولديها 9 موظفين، بزيادة موظف واحد عن العام السابق.

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وتدير الشركة حصريًا مصالح كرة القدم والأعمال الخيرية لقائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن يكسب كين 503 آلاف دولار أسبوعيًا مع العملاق الألماني بموجب عقده الممتد 4 سنوات. مما يعني أنه سيكسب أكثر من 108 ملايين دولار طوال مدة هذا العقد.